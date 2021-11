1/1 Dode door legionella-uitbraak in Schijndel, zeker 10 mensen in ziekenhuis

In Schijndel is een flinke uitbraak van legionella geconstateerd, zo maakte de GGD donderdag bekend. Zeker tien mensen liggen met de ziekte in het ziekenhuis. Één persoon is inmiddels overleden aan de bacterie. Opvallend is dat vier van de besmette mensen wonen in twee verzorgingshuizen van Laverhof, in het centrum van Schijndel.

Voor de GGD is het nog onbekend hoe de mensen de legionellabacterie hebben opgelopen. Wel zijn in de locaties van Laverhof, Mgr. Bekkershuis en Servaeshof, de waterleidingen onderzocht. De legionellabacterie is daar niet gevonden.

Maandag werd het eerste geval van legionella bekend.

De legionellabacterie groeit in water met een temperatuur tussen de 20 en 50 graden Celsius. Als het water in hele kleine druppeltjes (nevel) in de lucht komt, kan iemand de bacterie inademen en besmet raken. Je wordt niet ziek als je het water drinkt. Van nature komt de bacterie voor in grond en in water.

Tussen 60 en 90 jaar

De GGD heeft nog geen idee wat de bron is. ''De besmette mensen zijn tussen de 60 en 90 jaar oud. De ene helft is man, de andere helft is vrouw'', vertelt arts Ariene Rietveld van de GGD.

De kans dat meer mensen in Schijndel besmet zijn is groot. ''We krijgen nog elke dag meldingen binnen. Dit is nog maar het topje van de ijsberg.'' Mensen met een zwakke gezondheid en rokers lopen een hoger risico op de veteranenziekte, zoals de bacterie ook wel wordt genoemd.

Tien procent overlijdt

Een legionellabesmetting kan grote gevolgen hebben. Zo'n tien procent van de patienten die in het ziekenhuis belandt, overlijdt aan de ziekte. ''Meld je bij de huisarts op het moment dat je klachten krijgt'', adviseert de arts van de GGD.

Het relatief hoge aantal besmettingen is verontrustend. Normaal gesproken krijgt de GGD Hart voor Brabant zo'n zestig meldingen per jaar binnen. ''Tien in een dorp in zo'n korte periode is veel. We zoeken met man en macht naar potentiele bronnen. Dat is gisteren en vandaag non-stop gedaan, maar we hebben de bron nog steeds niet gevonden.''

Uitzonderlijk

Ook is het volgens de GGD uitzonderlijk dat er in deze tijd van het jaar een legionella-uitbraak is. "Normaal zien we dit soort meldingen meestal van juli tot september,''

Volgens de arts wordt de bron van de besmetting vaak niet gevonden. De gemeente heeft inmiddels besloten de fontein op de Markt van Schijndel voor de zekerheid voorlopig af te sluiten. Er is geen link tussen corona en het hoge aantal legionellabesmettingen.

GGD Hart voor Brabant geeft mensen in Schijndel het advies om de boiler de komende tijd iets hoger te zetten en uit te kijken met bijvoorbeeld jacuzzi's buiten.

