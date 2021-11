Legionella-uitbraak Schijndel: meerdere besmettingen bij verzorgingshuizen

Vier van de tien met legionella besmette ouderen wonen in de verzorgingshuizen Mgr. Bekkershuis en Servaeshof van Laverhof. De overige zes besmette mensen hebben geen link met de twee verzorgingshuizen. Één van de tien besmette ouderen is inmiddels overleden aan de veteranenziekte.

Op 7 oktober is de eerste besmetting bij Laverhof vastgesteld. Na controle bleek dat in één appartement van Servaeshof de legionella-bacterie was ontdekt. Daarna zijn de waterleidingen bij Mgr. Bekkershuis en Servaeshof onderzocht. In ieder geval bij Servaeshof is op een aantal plaatsen meer de legionella-bacterie aangetroffen, zo kregen bewoners vorige week te horen.

Speciale douchekop

Volgens de informatiebrief die aan de bewoners is verstuurd, gaat het om de minst gevaarlijke variant. Drie weken geleden kregen bewoners nog een speciale douchekop met legionellafilter.

Die sproeiers zouden volgens het woonzorgcentrum voorlopig voldoende bescherming moeten bieden. Ook zouden de waterleidingen vlak voor de besmettingen nog gecontroleerd zijn.

'Alles op orde'

''Het onderhoud ter voorkoming van legionella is volgens schema uitgevoerd en bij de laatste meting door een externe partij in september 2021 is geen legionella aangetroffen'', luidt de verklaring in het persbericht.

Laverhof is geschrokken van de besmettingen en zegt mee te leven met de bewoners en hun familie. De zorginstelling spreekt zelf van drie legionella-besmettingen in Servaeshof en in het Mgr. Bekkershuis. Van één bewoner zou de testuitslag nog niet bekend zijn.

Alle leidingen doorgespoten

Bij de bewoners van appartementencomplex Servaeshof zit de schrik er goed in. ''Ik wist wel dat er een besmetting was geweest, maar ik wist niet dat er zoveel mensen besmet waren geraakt.''

Een mede-bewoner: ''Hier sta je niet bij stil. Ik wist niet dat het zo uit de hand zou gaan lopen.'' Vrijdag worden bij Servaeshof alle leidingen met een chemisch middel doorgespoten. Bewoners moeten die dag hun appartementen uit.

De gemeente en de GGD roepen mensen met klachten op om de huisarts te bellen, zeker als een coronatest na klachten negatief blijkt. Klachten die mensen na een besmetting krijgen, lijken op die van een coronabesmetting. Volgens de GGD is er geen link met corona.

