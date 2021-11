Ook dode door legionella-uitbraak in Schijndel, onduidelijk wat oorzaak is

GGD Hart voor Brabant vergroot

In Schijndel is een flinke uitbraak van legionella geconstateerd. Zeker tien mensen liggen met de ziekte in het ziekenhuis. Één persoon is inmiddels aan overleden.

Dat maakte de GGD Hart voor Brabant donderdagochtend bekend tijdens een speciaal ingelast persgesprek. Voor de GGD is het nog onbekend hoe de mensen de legionellabacterie hebben opgelopen. Zij zijn niet op dezelfde locatie geweest.

