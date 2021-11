Arbeidsmigranten vertrokken uit voormalig hotel in Eindhoven

De arbeidsmigranten die sinds een jaar verbleven in een voormalig hotelpand aan de Leenderweg, lijken daar inmiddels te zijn vertrokken.

Daarmee zou de huurder van het pand, uitzendbureau Eurojob, gehoor geven aan het ultimatum dat door de gemeente was opgelegd, om de arbeidsmigranten vóór 15 november uit het hotelpand weg te halen. Zou hij dat niet doen, dan dreigde een dwangsom.

Of de seizoenswerkers allemaal uit het pand zijn verdwenen, is niet helemaal duidelijk. De net aangestelde hotelmanager Neanne de Haas laat aan Studio040 weten van wel. En ook omwonenden signaleerden de laatste weken een uittocht van bewoners.

"De vaasjes op de vensterbank staan er niet meer, de ramen zijn dicht en de gordijnen hangen weer netjes", vertelt de eigenaar van een ballonshop aan de overkant, die op het hotelpand uitkijkt.

Toeristenhotel

Schoonmakers en klussers waren woensdag in het hotelpand bezig met werkzaamheden. Het is de bedoeling dat het weer een hotel voor toeristen wordt. Volgens De Haas zijn er geen grote aanpassingen nodig. "Het is vooral een kwestie van schoonmaken en een nieuwe vloerbedekking hier en daar."

De gemeente laat in een reactie weten dat het pand komende maandag gecontroleerd wordt. Volgens een woordvoerder verblijven de vertrokken migranten inmiddels 'elders in het land'.

