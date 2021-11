Corrie (88) en andere 80-plussers scoren boosterprik in Bosschenhoofd

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Corrie (88) kreeg als een van de eerste ouderen in Brabant de boosterprik

Corrie van Loon (88) uit Prinsenbeek kreeg als een van de eerste ouderen in Brabant een extra prik tegen het coronavirus, de zogeheten booster. “Meteen zodra ik kon heb ik mij aangemeld, want ik vind dit heel belangrijk”, zegt Corrie. In een groot deel van Brabant is de GGD vrijdag met de boostercampagne begonnen.

Corrie, die de prik kreeg op Breda International Airport in Bosschenhoofd, werd dit jaar getroffen door het coronavirus. “Gelukkig was ik toen al twee keer gevaccineerd en had ik alleen milde klachten. Ik hoop dat ik nu door de boosterprik helemaal beschermd ben”, vertelt ze vrijdagochtend in de prikstraat. Voor vrijdag hadden zo’n 20 ouderen een afspraak gemaakt om te boosteren op het vliegveld. Eigenlijk zou de vaccinatiecampagne pas in december beginnen, maar vanwege het stijgende aantal nieuwe besmettingen is dit naar voren gehaald.

"We zoeken nog tientallen extra prikkers."

Zo’n 130.000 80-plussers in onze provincie kregen donderdag een uitnodiging om als eerste een boosterprik te komen halen. Locatiemanager Eric Gronert van de GGD West-Brabant verwacht maandag pas de grote toeloop. “We hebben op dit moment genoeg prikkers om de drukte op te vangen, maar voor de komende periode zijn we nog op zoek naar tientallen extra medewerkers”, aldus Gronert. Ook Koos (82) en Jo (87) Franken uit Bergen op Zoom kregen vrijdag hun boosterprik. “Ik hoop dat we hierdoor extra beschermd zijn in de winter. We willen toch graag nog wat jaartjes mee”, aldus Koos.

Koos (82) en Jo (87) Franken uit Bergen op Zoom (foto: Erik Peeters). vergroot

Vanaf januari ligt de booster klaar voor iedereen boven de zestig jaar. Als die aan de beurt zijn geweest, kunnen ook de andere leeftijdsgroepen een extra vaccinatie halen. Gonny, de dochter van Corrie mag er vandaag al een. Dat geldt voor alle begeleiders boven de zestig jaar die minstens een halfjaar geleden volledig zijn gevaccineerd.

"Steeds meer jongeren komen voor eerste prik."

Overigens zijn de prikstraten niet alleen open voor de booster. Gronart ziet momenteel een stijgende belangstelling van mensen die de eerste prik nog niet hadden gehaald. “Doordat de vrijheden steeds meer beperkt worden voor mensen zonder vaccinatie, zien wij steeds meer jongeren hier naar toe komen voor een eerste prik.” Volgens de GGD heeft de huidige drukte bij de testlocaties geen invloed op de boostercampagne. Vaccins zijn er volgens de locatiemanager 'genoeg op voorraad'. De boosterprikken worden gezet met het vaccin van Moderna of Pfizer/BioNTech. Het maakt niet uit welk vaccin iemand als 1e en 2e prik heeft gehad. Er kan niet tussen vaccins gekozen worden. Aanstaande maandag worden de derde prikken ook gegeven op Breepark in Breda. De twee locaties in West-Brabant zijn van maandag tot en met vrijdag geopend. Ook de GGD Hart voor Brabant zet sinds vrijdag boosterprikken. Dat gebeurt op de vaccinatielocaties in Boxtel, Veghel en Waalwijk. Ook in het weekend kunnen mensen er voor de derde keer ingeënt worden. In Zuidoost-Brabant zal dat ook gebeuren, al begint de campagne in deze regio pas komende maandag in Eindhoven en Helmond.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.