Seks met 16-jarige prostituee: zoveel verdachten, zoveel verhalen

Opnieuw stonden maandag voor de rechtbank in Den Bosch mannen terecht voor seks met een meisje van 16 uit Valkenswaard. Eén verdachte had seks, maar vraagt zich openlijk af of het wel het meisje was waar het nu over gaat. Een ander bekent dat hij een afspraak met haar had, maar stelt dat het nooit tot seks is gekomen, want hij vond haar niet aantrekkelijk. Weer een ander gebruikt zijn zwijgrecht. Justitie eiste opnieuw celstraffen.

Niet alle verdachten zijn maandag aanwezig. Angstig voor de aanwezige media. Advocaten zijn er wel, maar verdachte B. heeft geen raadsman. "Niet nodig", zegt hij. "Ik heb niks verkeerds gedaan." Ja, hij trof haar op de datingapp Tinder en sprak met haar af: "Maar toen ze geld vroeg voor seks, ben ik afgehaakt."

'Not done'

Ook deze keer schetsen de verdachten weer een beeld van een zelfstandige meid, die zich niet alleen voordeed als een meerderjarige, maar dat voor hun gevoel ook echt was. Toch ontslaat dat hen niet van de verplichting om dat ook écht uit te zoeken. Zolang dat niet gebeurt, en er is betaalde seks met -zo blijkt achteraf- een minderjarige, ben je strafbaar.

Dan moet die seks er wél zijn. Dat ontkenden meerdere verdachten voor de rechter. Verdachte K. vond haar advertentie en maakte een afspraak met deze 'half Marokkaanse, half Nederlandse schone'. Zij het schoorvoetend, want in zijn cultuur is een afspraak met een prostituee 'not done'.

Hotelkamer

Hij boekte een hotel en wachtte haar daar op. "Ze kwam veel te laat", zegt de verdachte. Tijd, die hij gebruikte om na te denken. Zo had hij tegen de tijd dat ze daadwerkelijk voor zijn hoteldeur stond, eigenlijk al besloten dat het allemaal niet zo'n goed plan was. En toen leek ze ook nog eens niet op een Marokkaanse. "Daar had ik haar op uitgekozen. Daar val ik op. Dat bleek ze dus niet te zijn en toen hoefde het voor mij allemaal niet meer."

Wel de afspraak gemaakt, wel het hotel geboekt, géén seks. Dus niet strafbaar, zegt zijn advocaat. Het Openbaar Ministerie gelooft er helemaal niks van. Vooral ook omdat het slachtoffer in de zaak, het 16-jarige meisje, zelf wél heeft verklaard over seks. "Het slachtoffer dat helemaal geen rechtszaak wilde. Ze heeft geen enkel belang bij het vertellen van leugens", zegt het Openbaar Ministerie.

Verklaring Omtrent Gedrag

De verdachten daarentegen hebben wél veel te verliezen. Van een aantal van hen heeft de omgeving totaal geen weet van deze rechtszaak. Bij een veroordeling zijn de gevolgen groot. Het verlies van een Verklaring Omtrent Gedrag zal in elk geval twee verdachten hun baan kosten. Bij een derde verdachte, net getrouwd en net vader, is het maar de vraag of zijn relatie het overleeft.

En dat alles voor een afspraak met een prostituee. Iets waar het Openbaar Ministerie helemaal niet tegen is. Maar wél als het een meisje betreft van wie je je oprecht moet afvragen of ze niet minderjarig is. Volgens de advocaten van de verdachten heeft de dame in kwestie de mannen misleid. Zij zei immers dat ze meerderjarig was. Maar daar hadden de verdachten geen genoegen mee mogen nemen, zegt het Openbaar Ministerie.

Celstraffen en werkstraffen

Het OM eiste maandag tegen deze zeven verdachten celstraffen van 6 maanden tot 3 weken en werkstraffen van 80 tot 180 uur. Op 23 december doet de rechter uitspraak tegen alle verdachten in deze zaak.

De zaak 'Delhi' kwam aan het rollen op 2 augustus 2019. Het Prostitutie Controle Team van de politie Oost-Brabant maakte een afspraak met een prostituee achter een advertentie op een sekssite. Dit meisje bleek pas 16 jaar oud. Uit haar telefoongegevens bleek dat ze met ruim 100 mannen betaalse seksafspraken had gemaakt. 17 mannen en een vrouw konden worden geïdentificeerd en zij stonden de afgelopen weken terecht voor ontucht met een minderjarige.

