Peter ging viraal door de corona-speakers: 'Ik gun mensen hun lol'

Peter ging met 'zijn luidsprekers' viraal nadat Omroep Brabant een bezoek aan hem had gebracht. De Eindhovenaar deed zijn beklag over het 'veel te harde geblèr' van de coronamaatregelen door de speakers die de gemeente heeft opgehangen. En dat zorgde voor veel hilariteit. Zelf kan hij er ook wel om lachen.

''Of ik zag aankomen dat ik viraal zou gaan? Nee eigenlijk niet. Ik was vooral chagrijnig over dat geluid'', zegt Peter die er wel om kan lachen dat zijn optreden bij Omroep Brabant opeens in heel Nederland en zelfs daarbuiten werd verspreid.

Na zijn optreden werd hij gebeld door verschillende media. ''Mijn telefoon ontplofte. Op een gegeven moment heb ik ook maar niet meer gekeken. Ik bleef maar berichten en belletjes krijgen.'' Ook vrienden en familie konden wel lachen om het mediaoptreden van Peter. ''Een vriendin in Amsterdam wees me erop dat ook in haar kringen mijn hoofd rondging. Ze moest er ontzettend om lachen.''

De Eindhovenaar werd niet alleen benaderd door verschillende media om nogmaals zijn verhaal te komen doen, maar werd ook hoofdrolspeler in allerlei 'videofucks'. "De video's zijn bewerkt dus de luidspreker zegt dan iets anders. Bijvoorbeeld dat je moet gaan ' zuipen'." De leukste videofuck is die LuckyTV, vindt Peter. " Toen ik die voorbij zag komen, toen dacht ik: nu is het compleet."

Peter vindt het niet erg als creatieveling nog maanden of misschien nog wel jaren lol beleven aan zijn mediaoptreden. "Ik gun mensen hun lol wel hoor, ik kan er zelf ook hard om lachen. Ik maak me er verder ook totaal niet druk over. Mensen moeten lekker doen en ik ben een groot fan van dit soort videofucks dus laat ze maar komen!"

