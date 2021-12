Eindhoven past steenkolenengels in corona-oproep aan: 'Gewoon niet goed'

De gemeente Eindhoven gaat de oproep die sinds kort elk kwartier door de binnenstad schalt aanpassen. Met name de Engelstalige versie van de melding waarin de coronamaatregelen uitgelegd worden, zorgde voor veel hilariteit. Ook zal de oproep minder vaak te horen zijn.

Er was de afgelopen dagen veel te doen rond de oproepen. Een buurtbewoner deed tegenover Omroep Brabant zijn beklag over de luide meldingen. De gemeente zei hierop dat het volume per ongeluk te hard stond door een stroomstoring. Ondertussen zorgden de beelden voor veel hilariteit op social media, met name door het steenkolenengels van de omroeper.

Geestig maar niet goed

Mag je van een stad die trots is op haar rol in de Brainport regio geen beter Engels verwachten? De gemeente erkent donderdag dat dit inderdaad beter had gemoeten. "We zijn zelf ook tot de conclusie gekomen dat het misschien geestig klonk, maar dat het gewoon niet goed was. Die conclusie hadden we al moeten trekken voordat de boodschap überhaupt afgespeeld werd", laat een woordvoerder weten.

De gemeente heeft na alle ophef het volgende besloten:

Er wordt op dit moment een nieuwe boodschap opgenomen waarin de 'anderhalf mieder'-uitspraak niet meer te horen is.

De meldingen zijn niet langer de hele dag te horen, maar alleen nog van donderdag tot en met zondag tussen 14 en 17 uur. Bij grote drukte in de binnenstad kan dit vaker worden.

De frequentie van de meldingen is omlaag gegaan van ieder kwartier naar iedere twintig minuten.

Het geluidsniveau is drastisch naar beneden bijgesteld.

LEES OOK:

Peter wordt gek van anderhalvemeter-omroeper: 'Net een heropvoedingskamp'

Eindhovense 'anderhalf mieder'-omroeper gaat viraal in Nederland