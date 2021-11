Deze vijf verhalen geven jou genoeg positiviteit voor het hele weekend

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision vergroot

Stijgende coronabesmettingen, ongelukken en veel criminaliteit. Er was weer genoeg negativiteit in het nieuws, maar nieuws hoeft niet altijd negatief te zijn. Daarom zochten wij de vijf leukste, grappigste en positiefste verhalen van afgelopen week bij elkaar. Zodat jij je weekend lekker positief kan beginnen.

1. Pita (92) laat zich rondrijden in een golfkarretje

De 92-jarige Pita Spiering wordt twee keer per week naar haar kaartvriendinnen gebracht, maar wel op een heel bijzondere manier. Ze wordt gebracht met een Carry Cab, een soort golfkarretje. “Zo kom je tenminste nog eens ergens.” Jan van Eerd is vrijwilliger en rijdt in De Carry Cab. Voor slechts één euro rijdt Jan overal in Heeswijk-Dinther naartoe. Om zo vooral ouderen van hot naar her te brengen.

2. Veel baby-Brabanders

In de eerste negen maanden van dit jaar zijn er weer meer Brandertjes geboren. Door de coronacrisis zitten we meer thuis. We kruipen dus vaker met een geliefde in bed in plaats van met vrienden de kroeg in. Bekijk hier hoeveel baby's er in jouw gemeente zijn geboren. 3. Jacques verzamelt 265.000 pennen en wil er meer

Aan iemand om een pen vragen, omdat je er zelf een vergeten bent. Het gebeurt maar al te vaak, maar niet bij Jacques Lenaers uit Vlijmen. Hij heeft maar liefs 265.000 pennen. Meer dan genoeg zou je denken, maar toch wil Jacques er meer. Hij wil namelijk de grootste pennenverzameling van de wereld hebben. Daarvoor moet hij wel een Deen van de troon stoten. Die heeft er namelijk 500.000. Heb jij nog wat pennen rondslingeren? Dan kan jij Jacques helpen door ze op te sturen naar: Omroep Brabant

4. Sinterklaaskasteel Helmond opent zijn deuren

Het kasteel van Sinterklaas in Helmond kon dinsdag ondanks alles gewoon de deuren openen. Kinderen en ouders kunnen in het kasteel langskomen voor een ontmoeting met Sint en Piet. Ondanks de coronamaatregelen wil de Sint de kinderen wel graag het gevoel geven dat hij toch dicht bij ze is.

5. De vijf wallaby's zijn weer teruggevonden

De vijf ontsnapte Wallaby's uit ’s-Gravenmoer zijn teruggevonden. Woensdagnacht waren er vijf wallaby's ontsnapt, maar gelukkig zijn ze allemaal weer terecht. De brandweer wist vier van de dieren te vangen. De laatste werd gevangen door een buurtbewoner.

