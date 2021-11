Mannen hadden seks met 16-jarige prostituee, celstraffen geëist

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag onvoorwaardelijke celstraffen en werkstraffen geëist tegen zeven mannen die betaalden voor seks met een 16-jarig meisje uit Eindhoven. Dat gebeurde in 2019. Vier mannen lieten merken spijt te hebben van wat ze hadden gedaan. De andere drie mannen waren een stuk minder berouwvol.

Het destijds 16-jarige meisje werkte als prostituee en had seksafspraken met verschillende mannen. De politie kwam het meisje op het spoor in een Eindhovens hotel tijdens een reguliere controle. De politie maakte een schijnafspraak met haar en het meisje legitimeerde zich met het ID van haar zus, die wel volwassen is.

Toen duidelijk werd dat ze pas zestien was, werd haar mobiel in beslag genomen. Daarmee kon de politie al haar klanten opsporen. Van alle klanten konden zeventien vervolgd worden. Slechts één van hen had tijdens een afspraak om het meisje haar ID gevraagd. Officieel is het de verantwoordelijkheid van de klant om er zeker van te zijn dat een prostituee niet minderjarig is.

Straffen

Vrijdag eiste het OM straffen tegen zeven van de voormalige klanten. Vier van hen waren enorm geschrokken toen ze van de politie hoorde dat het meisje destijds pas zestien was. Omdat ze echt lieten merken spijt te hebben, verlaagde de officier van justitie de strafeis voor alle vier tot één week cel en 180 uur werkstraf.

Drie van de verdachten waren minder berouwvol. Tegen één van hen werd een maand onvoorwaardelijke cel en 240 uur werkstraf geëist. Voor twee andere klanten eiste de officier van justitie één maand cel en 200 uur werkstraf.

Dinsdag werden ook al celstraffen van minstens één maand en werkstraffen van 240 uur geëist tegen twee klanten van het meisje uit Valkenswaard. Tegen drie mannen die het meisje aan klanten hielpen en haar daar met de auto naartoe brachten, werden straffen van tien tot twintig maanden cel geëist

Alle verdachten verklaarden dat ze dachten dat de vrouw meerderjarig was.

Onterecht

Het meisje zelf liet eerder weten het niet eerlijk te vinden dat haar klanten allemaal vervolgd worden. "Ik heb het gevoel dat ik ze aan het verlinken ben'', zei ze in een politieverhoor. ''Ik heb de mannen zelf misleid, ik ben een goede leugenaar.''

Maandag staan de laatste acht klanten die de politie wist op te sporen, terecht. De rechtbank doet op 23 december uitspraak in alle zaken.

