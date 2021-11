Honderden mensen demonstreren in Breda tegen de coronamaatregelen

Een paar honderd mensen demonstreren zaterdagmiddag in Breda tegen de coronamaatregelen. Het protest wordt georganiseerd door 076AAN. De demonstranten willen de horeca steunen en zijn tegen de coronapas en 2G.

"Het personeelsprobleem in de zorg is een politieke keus van de afgelopen jaren", zo vindt de organisatie. Lockdowns zijn volgens de organisatoren dan ook uit den boze.

Jochem Westerlaken staat met een biertje in de hand te demonstreren. "De boodschap maakt mij niet uit. Ik heb hier vooral om te feesten. En het is een mooi feestje."

'Mooi feestje' "Het is een schande dat onze vrijheden zo ingeperkt worden. Het is totale waanzin dit beleid", zegt demonstrant Pascal van der Schoot zaterdagmiddag.

Veiligheidsmaatregelen

Ondanks de rellen in Rotterdam van vrijdagnacht, koos de Bredase organisatie ervoor om het door te laten gaan. “We hebben overleg gehad met de politie. Zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen zijn genomen”, benadrukte dj Joost Eras, die de demonstratie mede-organiseert. “Ik heb er vertrouwen in dat het veilig zal verlopen. We staan zeker niet achter wat er in Rotterdam is gebeurd. We zijn daar echt van geschrokken.”

In Rotterdam waren vrijdag enkele honderden relschoppers op de been. Zeker zeven mensen raakten gewond. Een coronademonstratie die zaterdag in Amsterdam zou plaatsvinden werd daarop wel geannuleerd.

Het is de tweede keer dat 076AAN een actie tegen het coronabeleid organiseert. Ook eind september trokken honderden demonstraten met muziekwagens door de Bredase binnenstad.