Wachten op privacy instellingen... Foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaproducties Foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties Volgende Vorige vergroot 1/5 Afscheid van verongelukte Elvis (16), motorrijders vormen erehaag

In Eindhoven is zaterdagmorgen in besloten kring afscheid genomen van Elvis, een van de drie tieners die vorig weekend verongelukten bij een zware crash in Helmond. De jongen zou vandaag 17 jaar zijn geworden.

De uitvaart vond plaats bij de Oude Toren in de Eindhovense wijk Woensel. Verschillende motorclubs vormden een erehaag met hun motoren. Bij het passeren van de kist en de rouwstoet gaven ze gas als laatste eer.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties vergroot

Elvis zat 's nachts samen met zijn vrienden Levi (15) Kane (15) en Anthony (16) in een auto die vorig weekend 's nachts frontaal en met hoge snelheid op een ambulance botste. Elvis, Levi en Anthony overleefden het ongeluk niet. De vierde jongen ligt nog altijd met zware verwondingen in het ziekenhuis. Hij is buiten levensgevaar. Ook de twee ambulancebroeders liepen ernstige verwondingen op. Vrijdag was de uitvaart van Levi en Anthony. Honderden familieleden en vrienden verzamelden zich bij zaal Caprice Deluxe in Eindhoven en de Clemenskerk in Gerwen, waar afscheid werd genomen van de jongens. Velen volgden de afscheidsdienst buiten op een videoscherm. Bekijk hier de beelden van de afscheidsdienst van Levi:

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.