Grote drukte bij uitvaarten van verongelukte tieners Levi en Anthony

Een zwarte kist met witte bloemen, heel veel bloemen voor Levi (foto:Omroep Brabant) Dienst in Gerwen waar afscheid genomen wordt van Antony (foto: SQ Vision/ Dave Hendriks) Veel jongeren die delen in het verlies van Antony en Levi (Foto:SQVision /Dave Hendriks) Volgende Vorige vergroot 1/3 Een zwarte kist met witte bloemen, heel veel bloemen voor Levi (foto:Omroep Brabant)

De opkomst is enorm op de begrafenis van de 15-jarige Levi uit Eindhoven. Ook in Gerwen is het druk. Daar wordt afscheid genomen van de 16-jarige Anthony. Zaterdag is de ceremonie voor Elvis (16). De drie vrienden verongelukten zaterdagnacht toen ze met een auto frontaal op een ambulance botsten.

De twee diensten begonnen vrijdagmiddag beiden om één uur. De uitvaart voor Levi is in een grote zaal van Caprice Deluxe aan de Grobbendonkstraat in Eindhoven. Hier was vroeger een rolschaatsbaan. Nu is het een feestzaal, die nu gebruikt wordt voor een uitvaart, vanwege de capaciteit.

Een zwarte kist en witte wagen voor Levi's afscheid (foto:Jan Waalen) vergroot

Er zijn daar honderden mensen aanwezig. De straat is met linten afgezet en er staat een groot scherm buiten waarop de uitvaart te volgen is. De uitvaart voor Anthony is in de kerk in Gerwen.

Fakkels in Gerwen als ook daar een witte lijkwagen voor Anthony voorbij komt (Foto: SQ Vision/Dave Hendriks) vergroot

Ruim voordat de dienst begint verzamelen zich in Eindhoven al mensen die het afscheid willen volgen van Levi (foto:Jan Waalen) vergroot

Tijdens het afscheid van Levi wordt duidelijk hoe onwerkelijk dit plotselinge verlies is voor nabestaanden. "We brachten je met je vriend Kane naar een feestje. 'Dag, ik hou van je tot straks' ". Het bleken je laatste woorden", vertelde zijn stiefvader. "Toen stond er politie aan de deur. Je was verongelukt in Helmond. Je voelde je niet lekker en wilde eerder naar huis. Je hebt ervoor gekozen in de auto te stappen om zo sneller thuis te zijn." De vierde vriend Kane raakte zwaargewond maar ligt buiten levensgevaar in het ziekenhuis. Hij heeft het afscheid van Levi noodgedwongen via een livestream vanaf het ziekenhuis bed moeten volgen. De twee ambulancemedewerkers raakten ook bij het ongeluk gewond. Ook zij moesten in het ziekenhuis opgenomen worden. Veel herdenkingsplekken

Eerder deze week zijn er verschillende herdenkingsplekken voor de jongens ingericht. De eerste plek ontstond zondag op de plek aan de Heeklaan waar het ongeluk gebeurde. Maandag werd er een plek ingericht op de Rooi Pannen in Eindhoven waar de vier tot vorig jaar op het vmbo zaten. Diezelfde dag is een enorm graffitikunstwerk voor de jongens gemaakt in de de Berenkuil in Eindhoven . Dinsdagavond kwamen honderden mensen bijeen in de Generalenbuurt in Eindhoven om de jongens te herdenken. dat gebeurde bij het Cruyff Court naast basisschool Rapenland waar ze vaak te vinden waren. Het initiatief voor de herdenkingsbijeenkomst kwam uit de wijk, waar twee van de vier jongens woonden en ook op de basisschool Rapenland hebben gezeten. Applaus en tranen

In een lange erehaag met fakkels en vuurwerk nemen de honderden aanwezigen definitief afscheid van Levi terwijl de dragers zijn zwarte kist naar buiten dragen. Dan is er nog een laatste applaus en volgen tranen, terwijl de witte wagen met zwarte kist wegrijdt. Lees ook: Moeder verongelukte Levi doet oproep: ‘Stuur Kane een kaartje’ Massaal, maar stil eerbetoon voor slachtoffers dodelijk ongeluk Helmond Graffitikunstwerk voor verongelukte Anthony, Elvis en Levi: 'Sprakeloos'

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.