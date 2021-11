112-nieuws: auto crasht in Boxtel • vrouw gaat ervandoor na ongeluk Nuenen

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Auto crasht in Boxtel

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

De hoofdpunten: Brommer met extreem veel vermogen in beslag genomen in Eindhoven.

Slapende vrachtwagenchauffeur weggestuurd van pechhaven A67.

Vrouw gaat ervandoor na auto-ongeluk in Nuenen.

08.24 Brommer in beslag genomen in Eindhoven In de Bisschop Bekkerslaan in Eindhoven heeft de politie zaterdagavond de brommer van een 19-jarige man in beslag genomen. "De brommer was voorzien van een motorblok van een motorscooter, waardoor de brommer extreem veel vermogen had", laat de verkeerspolitie weten. "Daarnaast was het chassisnummer niet leesbaar."

07.26 Slapende vrachtwagenchauffeur weggestuurd van pechhaven A67 Een vrachtwagenchauffeur is zaterdagnacht weggestuurd van de pechhaven langs de A67 bij Lierop. Hij was daar in zijn vrachtwagen aan het slapen. Een weginspecteur van Rijkswaterstaat heeft de chauffeur gewekt en naar de parkeerplaats Oeienbosch gestuurd.

02.30 Bestelbus gaat in vlammen op in Berkel-Enschot Aan de Beltmolen in Berkel-Enschot is zaterdagnacht een bestelbus in vlammen opgegaan. Het vuur werd rond halftwee ontdekt. Buurtbewoners spraken van een felle brand. De brandweer heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat de bestelbus verloren ging. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.

01.30 Vrachtwagen belandt in greppel naast A73 Een vrachtwagenchauffeur is zaterdagnacht met zijn truck van de weg geraakt op de A73 bij Vierlingsbeek. Een bergingsbedrijf werd opgeroepen om de vrachtwagen uit de greppel te halen. Tijdens deze werkzaamheden werd een rijstrook van de A73 afgesloten. De vrachtwagenchauffeur raakte bij het ongeluk niet gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De vrachtwagen belandde in de greppel naast de A73 bij Vierlingsbeek (foto: SK-Media). vergroot

01.12 Auto verwoest in Bergen op Zoom Op een parkeerplaats aan de Rijtuigweg-Zuid in Bergen op Zoom is zaterdagnacht een auto uitgebrand. De brand werd ontdekt na een enorme knal. Een correspondent vermoedt een vuurwerkbom. "De omgeving was bezaaid met glasscherven en auto-onderdelen." De brandweer heeft het vuur geblust. De auto is door een bergingsbedrijf meegenomen. De politie doet onderzoek. Van de geparkeerde auto aan de Rijtuigweg-Zuid in Bergen op Zoom bleef weinig over (foto: Christian Traets/SQ Vision). vergroot

00.58 Auto crasht in Boxtel Een auto is zaterdagavond laat in Boxtel uit de bocht gevlogen en tegen een lantaarnpaal gebotst. Dit gebeurde op de T-splitsing van de Van Hornstraat met de Tongersestraat, rond halftwaalf. Er was geen ander verkeer bij de crash betrokken. In de auto zaten vier mensen. Twee van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. De anderen zijn door de politie meegenomen naar het politiebureau.

00.19 Vrouw gaat ervandoor na ongeluk in Nuenen Een automobiliste ging er zaterdagavond vandoor nadat ze met haar auto uit de bocht was gevlogen en tegen een lantaarnpaal botste in de Europalaan in Nuenen. Volgens een correspondent was de vrouw aan het telefoneren toen het ongeluk gebeurde. De auto schoot over een stuk gras en kwam tegen de rijrichting in tot stilstand op het fietspad. Een voorwiel van de auto brak af. De vrouw, die geen gordel zou hebben gedragen, kon na de crash zelf uit de auto komen. De bestuurster van de auto ging er na het ongeluk in Nuenen vandoor (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). vergroot

