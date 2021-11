Coronanieuws: 'Als alles zo blijft, koersen we af op lockdown hele winter'

10.55

Bij een coronatestlocatie van de GGD in Emmen is zaterdagavond brand uitgebroken. De politie houdt 'sterk rekening' met brandstichting. "De brand kon snel geblust worden. We doen nu onderzoek naar de oorzaak", zegt een woordvoerster. De GGD meldt dat de locatie in Emmen aan de Van Schaikweg in ieder geval zondag gesloten is. Mensen met een testafspraak kunnen op hetzelfde tijdstip op de vaccinatielocatie de Eekhorstweg 16 in Meppel terecht.