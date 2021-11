Coronanieuws: Daling in dagelijkse besmettingscijfers, 2430 positieve tests

14.22

De GGD GHOR Nederland roept mensen die zijn geboren in 1936 of eerder op om een afspraak te maken voor een boostervaccinatie tegen het coronavirus, ook als ze de uitnodigingsbrief van het RIVM hiervoor nog niet hebben ontvangen. Reden om ook mensen die de uitnodiging nog niet hebben ontvangen toch op te roepen alvast een afspraak in te plannen, is een opgelopen vertraging in de bezorging van de brieven.

GGD GHOR Nederland liet eerder weten dat de verzending van de brieven door diverse storingen bij PostNL vertraging had opgelopen. Of de vertraging inmiddels helemaal is weggewerkt, weet de GGD GHOR Nederland niet zeker. Daarom is besloten de oproep uit te doen. "De GGD’en staan klaar om deze mensen een booster te geven en we zouden het zonde vinden als een te laat bezorgde brief tot onnodige vertraging leidt in de boostercampagne."

13.54 'Patiënten liggen in ziekenhuisbedden op de gang, code zwart komt dichtbij'

"Patiënten liggen in ziekenhuisbedden op de gang en zorgpersoneel valt oververmoeid uit", dat zegt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV) Tanja van Roosmalen zondag in het praatprogramma KRAAK. van Omroep Brabant. Ze maakt zich ernstig zorgen over de oplopende coronabesmettingen. "Er wordt laconiek met de coronamaatregelen omgesprongen omdat mensen coronamoe zijn. Wij zijn ook moe."