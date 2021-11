112-nieuws: Politie controleert auto's in Roosendaal • Fietser aangereden

12.05

De politie is op zoek naar vier verdachten in de zaak van een zware mishandeling op 13 november in het centrum van Eindhoven. Het geweld was zo heftig dat de politie het heeft over een 'poging doodslag'. Een man liep op 13 november door het centrum van Eindhoven toen hij door meerdere aanvallers werd belaagd. Hij wordt geschopt en geslagen en valt op de grond. Het schoppen en slaan gaat door. Het slachtoffer wordt onder meer tegen zijn hoofd geschopt. In Bureau Brabant toont de politie vanavond foto's van vier verdachten in deze zaak.

In de uitzending van Bureau Brabant vanavond onder meer ook aandacht voor een brute beroving van een vrouw van 86 jaar in Tilburg. Het slachtoffer werd op zondagavond 24 oktober in haar huis in de Dr. Mollerstraat overvallen. Vanavond in het opsporingsprogramma doet ze haar verhaal.

