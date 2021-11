112-nieuws: vrachtwagen op vangrail A4 • 13-jarige beroofd door duo

De vrachtwagen belandde op de vangrail langs de A4 bij Bergen op Zoom (foto: Twitter Weginspecteur Jeroen). vergroot

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

De hoofdpunten: Vrachtwagen belandt op vangrail A4.

Jongen (13) beroofd door duo in Bergen op Zoom.

Bestuurder gaat ervandoor na crash auto bij Waalre.

09.51 Vrachtwagen belandt op vangrail A4 Een vrachtwagen is maandagochtend bovenop de vangrail terechtgekomen langs de A4 bij Bergen op Zoom. Vanwege bergingswerkzaamheden is een rijstrook afgesloten. Er was geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Wachten op privacy instellingen...

09.21 Jongen (13) beroofd door duo in Bergen op Zoom Een 13-jarige jongen is zondagmiddag beroofd op de Lombardenstraat in Bergen op Zoom. Het slachtoffer liep rond halfvijf richting het Thaliaplein toen hij door twee jongens werd aangesproken. Zij eisten geld van hem. Toen ze het geld hadden, renden de daders, die 14 of 15 jaar oud worden geschat weg richting de Zuivelstraat.

08.22 Een ongeluk op de A59 bij Vlijmen Op de A59 bij Vlijmen is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook tussen Drunen- West en Vlijmen is dicht. Dit zorgt voor behoorlijk wat vertraging in de richting Den Bosch. De A59 is juist onderdeel van de omleidingsroute in verband met de problemen op de A2. Maar ook hier loopt het verkeer nu dus vast. Wachten op privacy instellingen...

07.50 Problemen op A27 door ongeluk met vrachtwagen Een ongeluk met een vrachtwagen op de A27 tussen Oosterhout-Oost en Geertruidenberg zorgt rond tien voor acht voor een vertraging van zo'n vijftig minuten in de richting Gorinchem. De rechterrijstrook is dicht.

05.37 Grote problemen op A2 na ongelukken vrachtwagens: 1 gekanteld, 1 uitgebrand Er zijn maandagochtend grote problemen op de A2. Op de weg van Den Bosch richting Utrecht kantelde zondagnacht een vrachtwagen die kippen vervoerde en op de weg van Utrecht richting Den Bosch brandde een vrachtwagen uit. De A2 is in beide richtingen dicht. Een vrachtwagen op de A2 vatte vlam (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision). vergroot Een vrachtwagen op de A2 kantelde (foto: Bart Meesters). vergroot

03.39 Bestuurder gaat ervandoor na crash auto Een Mini Cooper is zondagnacht gecrasht op de A2 richting Valkenswaard, bij Waalre. Dit gebeurde rond kwart over een. De bestuurder raakte de vangrail aan de rechterkant van de weg en kwam vervolgens tegen de vangrail aan de andere kant van de weg tot stilstand. De weg was na het ongeluk bezaaid met brokstukken en andere spullen. De bestuurder van de auto zou volgens een correspondent zijn weggerend richting de bossen. Wachten op privacy instellingen... De auto raakte bij de crash op de A2 bij Waalre zwaar beschadigd (foto: Jozef Bijnen/SQ Vision). vergroot

02.15 Autobrand Vlijmen slaat over naar schuur Een auto die geparkeerd was aan de Rembrandtstraat in Vlijmen is zondagnacht in vlammen opgegaan. Het vuur werd rond een uur ontdekt. De vlammen sloegen over op een schuur naast de auto. Ook twee van de vier naastgelegen garageboxen hebben volgens een correspondent forse schade opgelopen bij de brand. De brandweer kon voorkomen dat het vuur zou overslaan naar een huis. Wachten op privacy instellingen... De brandweer kon voorkomen dat het vuur zou overslaan naar een huis in Vlijmen (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision). vergroot

