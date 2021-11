Minder coronapatiënten dan vorig jaar, toch dreigt code zwart: zo zit dat

Archieffoto: Gijs Franken Fotografie vergroot

Coronapatiënten liggen soms in ziekenhuisbedden op de gang en zorgpersoneel valt oververmoeid uit door de enorme drukte in de ziekenhuizen. Code zwart ligt op de loer, wat betekent dat niet iedereen meer geholpen kan worden. Toch liggen er minder mensen met corona in het ziekenhuis dan tijdens de eerste coronagolf. Hoe kan het dan dat de situatie nu al zo uit de hand loopt?

Volgens Wim Pleunis, woordvoerder van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg, gaat de vergelijking met de coronapiek in maart vorig jaar niet op. “De situatie in de ziekenhuizen is op meerdere fronten heel anders dan toen.” Pleunis noemt meerdere factoren die nu anders zijn in de ziekenhuizen: Reguliere zorg gaat door Misschien wel het belangrijkste verschil met de eerste coronagolf: toen is de reguliere zorg vrijwel helemaal gestopt, alles stond in het teken van corona. Pleunis: “Dat willen we niet meer, dus we laten de reguliere zorg zoveel mogelijk doorgaan.” Al lukt dat steeds minder goed. “Elke coronapatiënt betekent een bed minder voor een reguliere patiënt. Daarom moeten we operatiekamers sluiten en mensen afbellen of komt het voor dat mensen op de spoedeisende hulp moeten wachten tot er een bed vrij is.”

Personeelsuitval Waar tijdens de eerste golf iedereen in het ziekenhuis een tandje extra bijzette en ook personeel op niet-corona afdelingen bijsprong waar nodig, is dat nu anders. Een deel van het personeel zit ziek thuis, het ziekteverzuim neemt toe. Volgens Pleunis is dat niet zo gek: “Mensen hebben ruim 1,5 jaar op hun tandvlees gelopen. Ze hebben vaak enorm veel overgewerkt, dat gaat soms nu even niet meer.” Verder is er een landelijk tekort aan gespecialiseerd verpleegkundigen voor de afdelingen intensive care en spoedeisende hulp. Dat was tijdens de eerste golf zo en dat is nu nog zo.

Mensen mijden de zorg niet langer Nog iets wat vorig jaar anders was dan nu: mensen mijden de zorg niet meer. Waar mensen vorig jaar een bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis uitstelden, bijvoorbeeld uit angst om corona op te lopen, is dat nu niet meer het geval. Mensen willen geholpen worden en zorgen zo voor druk op de zorg. “Daarnaast zijn we een traumacentrum en moeten er altijd bedden vrij zijn voor patiënten die na een zwaar ongeluk zorg nodig hebben. Het is daarom geen coronacrisis, maar een capaciteitscrisis”, aldus Pleunis. LEES OOK: 'Patiënten liggen in ziekenhuisbedden op de gang, code zwart komt dichtbij' Ziekenhuispersoneel psychisch onder druk: ‘Waar stopt deze coronagolf?’

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.