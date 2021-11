Geen nieuwe legionellabesmettingen in Schijndel, bron nog niet gevonden

Er zijn geen nieuwe legionellabesmettingen bijgekomen in Schijndel. Dit heeft de GGD dinsdag bekendgemaakt. Het is voor het eerst sinds vrijdag dat een update wordt gegeven over het aantal besmettingen. Toen meldde de GGD al dat er in totaal vijftien besmettingen waren, als gevolg waarvan een iemand overleed. Wat de bron is van de legionellabesmettingen, is onduidelijk.

Donderdag werd duidelijk dat er sprake was van een legionella-uitbraak in Schijndel. Er lagen op dat moment meer dan tien mensen met een legionellabesmetting in het ziekenhuis en één van deze patiënten was overleden, zo luidde de boodschap. De GGD sprak op dat moment van het ‘topje van de ijsberg'.

Over de bron van de besmettingen kan de GGD ook dinsdag nog niet meer zeggen dan dat deze zich waarschijnlijk in de buitenlucht bevindt. In het weekend en ook maandag is in Schijndel verder onderzoek gedaan naar de mogelijke besmettingsbron, maar dit zonder resultaat.

In dit onderzoek worden naast voor de hand liggende plekken als fonteinen en koeltorens ook tips van inwoners meegenomen. "Als er bijvoorbeeld een reden is om een jacuzzi te verdenken, dan nemen we deze mee in het onderzoek", geeft een woordvoerder van de GGD aan.

Niet zeker dat bron gevonden wordt

Wanneer op een bepaalde plek een monster is genomen, wordt dit op kweek gezet. Vervolgens kan in het laboratorium na zeven tot tien dagen worden vastgesteld of op die plek legionella groeit. Dat de bron van de besmetting op deze manier gevonden wordt, is echter allerminst zeker. Landelijk gezien wordt volgens de woordvoerder in veertig procent van de legionella-uitbraken namelijk geen bron gevonden.

Zo kan het volgens haar zo zijn dat een bepaalde plek al was schoongemaakt voordat het monster genomen werd of dat het ging om een tijdelijke bron die inmiddels is verdwenen. Over het algemeen doven niet gevonden bronnen vanzelf uit. Er volgen dan geen besmettingen meer. In uitzonderlijke gevallen kan een niet gevonden bron in de loop van de tijd echter weer besmettingen opleveren. In dat geval zal de GGD het brononderzoek weer opstarten.

