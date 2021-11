Vuilniszakken opentrekken werkt: veel boetes en minder afval gedumpt

Het opentrekken van illegaal gedumpte vuilniszakken bij ondergrondse containers in Eindhoven op zoek naar adresgegevens, lijkt effect te hebben. Het afgelopen half jaar deelde de gemeente voor 35.000 euro aan boetes uit aan ruim driehonderd vervuilers. De helft van de rekeningen is tot nu toe betaald.

De illegaal gedumpte zakken bij ondergrondse afvalcontainers zijn een groot probleem in Eindhoven. Vorig jaar werd er tussen de 1400 en 1500 ton aan afval rondom de ondergrondse containers gedumpt.

125 euro opruimkosten per zak

Niet alleen zakken worden illegaal gedumpt. Ook oud papier en grofvuil als kasten en meubels wordt regelmatig bij afvalcontainers gedumpt. Het opruimen kostte de gemeente vorig jaar ruim 300.000 euro.

Daarom begon de gemeente in mei met het opentrekken van gedumpte vuilniszakken. Als handhavers adresgegevens vonden, dan kon de vervuiler een boete van 125 euro per zak verwachten.

Er werden ook voorlichtingsstickers op afvalcontainers geplakt en de ondergrondse containers werden vaker leeggemaakt.

Minder gedumpt

Dit lijkt dus succes te hebben:

In het afgelopen half jaar is er 15 procent minder restafval bij de containers gezet.

Het bijgezette oud papier is met veertig procent gedaald.

De hoeveelheid gedumpt grofvuil is zelfs gehalveerd.

"We hebben flinke stappen gezet, maar we zijn er nog lang niet", vertelt verantwoordelijk wethouder Rik Thijs. "Maar we hebben ook niet de illusie dat het ooit voor honderd procent weg zal zijn."

Opvallend: het aantal meldingen van Eindhovenaren over illegale dumping bij containers is wel licht toegenomen. De gemeente gaat de komende tijd nog door met de acties. Het doel is om de bijzet met de helft te verminderen. Dat is nu nog niet gehaald.

Verantwoordelijk wethouder Rik Thijs stak zelf ook de handen uit de mouwen: