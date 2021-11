112-nieuws: Woningoverval in Breda • Aanhouding na steekpartij Vlijmen

10.52

In sterrenrestaurant De Treeswijkhoeve in Waalre woedde zaterdagochtend brand in het afzuigsysteem en op het dak. De brand was ontstaan in de keuken nadat een vlam in de pan sloeg. Op dat moment waren zo'n twaalf tot vijftien mensen binnen. Rond kwart voor twaalf was de brand onder controle. Twee honden die nog in het restaurant waren, konden worden gered.