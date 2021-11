Veel mensen willen nog uit eten deze laatste avond: 'Het is een gekkenhuis'

Het is zaterdag voorlopig even de laatste avond dat mensen nog tot acht uur uit eten kunnen. Daar wordt gretig gebruik van gemaakt, zo blijkt. Restaurants krijgen volop reserveringen. Zoals in de Korte Putstraat in Den Bosch waar de terrassen vol zitten. "We maken er nog maar even het beste van vanavond."

Vanaf zondag moet vrijwel alles om vijf uur 's middags dicht. Reden voor veel mensen om het zaterdag nog eens extra te genieten. "We houden ons aan de regels, maar nemen het er nu wel even van", zegt een vrouw die net een bord eten voorgeschoteld krijgt.

"Het is een gekkenhuis. Sinds de persconferentie hebben we zo'n zeventig telefoontjes gehad voor reserveringen. Sommige mensen vroegen zelfs of ze op een reservelijst mochten staan. We hebben veel mensen moeten teleurstellen", vertelt Marteyn.

Hij baalt dat dit voor de komende drie weken de laatste avond is dat ze open mogen. "Het voelt een beetje als een laatste diner, dat is jammer."

Desondanks gaan Marteyn en zijn collega's er positief in deze laatste avond. "We staan hier vol goede moed en willen nog een laatste keer knallen. We hopen dat we na deze drie weken weer open mogen, maar we zijn er wel een beetje bang voor. Dus we halen nog even alles eruit wat erin zit."

Vanaf zondag serveert het restaurant overdag lunch. "Dat hebben we in de twaalf jaar dat we bestaan nog nooit gedaan, dus dat wordt spannend. Maar je moet iets. Stilzitten is ook weer zoiets."