112-nieuws: vrouw bekneld na ongeluk • A2 bij Eindhoven deels afgesloten

09.41

Op de Westerhagelaan in Breda is een ongeluk gebeurd tussen twee bestuurders. Een vrouw raakte bekneld in de auto en moest door de brandweer worden bevrijd. Ze is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de andere auto kwam met de schrik vrij.

De weg was korte tijd afgezet door de politie. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk precies is gebeurd.