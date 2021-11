Bewoners seniorenflat Den Bosch na gaslek weer naar huis

De bewoners van seniorenflat aan de Doornburgstede in Den Bosch mogen weer naar huis. Een gaslek zorgde voor een gevaarlijke situatie waardoor tachtig tot honderd woningen ontruimd werden. De bewoners, allemaal op leeftijd, werden opgevangen in de Maaspoorthal.

Het gaslek onder de seniorenflat was zo gevaarlijk omdat het gas zich ophoopte in de kruipruimte. Daardoor was er sprake van ontploffingsgevaar. Het lek werd maandagochtend rond half tien ontdekt. Het zat volgens Enexis op een lastige plek, dus duurde het even voordat het gat gedicht was. De brandweer heeft de kruipruimte geventileerd en de hele dag metingen gedaan. Rond half vier vanmiddag werd het sein veilig gegeven en konden de bewoners weer naar huis.

Eten en drinken is goed geregeld

In de Maaspoort, waar de meeste mensen werden opgevangen, heerste een gemoedelijke sfeer. "We zijn aan het wachten", zegt een mijnheer. Eten en drinken is goed geregeld, geen klachten."

Ook een van de andere bewoners vermaakt zich prima in de tijdelijke opvang. "Het was wel onverwacht. Ze hadden het eigenlijk aan moeten kondigen", zegt hij lachend. "Maar het wordt allemaal opgelost. Het komt wel goed."

Sommige bewoners schrokken flink van de hele situatie. "Wat een toestand. Ik ga niet met de bus mee", zei een vrouw eerder op maandag bij het appartementencomplex. Ze wilde dus niet naar de Maaspoort maar ging naar haar kleinzoon in Vught. "Voor hetzelfde geld ontploft de boel."



Anderen waren dan weer niet onder de indruk. "Het ging zo snel, ik stond er niet bij stil", zegt een bewoonster die wel; mee naar de Maaspoort ging. Haar man: "Ik heb mijn jas gepakt en de hond en we zijn naar buiten gegaan. We zijn wel de kat vergeten, maar die redt zich wel."

