112-nieuws: Chauffeur ramt bomen op A77 • ongeval in Wernhout

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

De hoofdpunten: Twee auto's klappen op elkaar in Wernhout.

Gewonde bij ongeval in Waalwijk.

Gaslek in Dongen.

19.20 Zwaar ongeval in Wernhout Bij een ernstig verkeersongeval op de Wernhoutseweg in Wernhout zijn twee gewonden gevallen. De toedracht van het ongeluk is niet bekend, maar de auto's eindigden na de klap op een paar honderd meter van elkaar. Eén van de auto's eindigde in de struiken voor een woning, het andere voertuig belandde in een sloot. Onder meer een traumateam rukte uit voor assistentie. Foto: Tom van der Put/SQ Vision . vergroot

18.20 Automobiliste ramt geparkeerde auto In het centrum van Mill is een automobiliste tegen een geparkeerde auto gebotst. Het voertuig waar ze tegenaan reed, schoot vijf meter naar voren en ramde een hek. De brandweer, politie en een ambulance en rukten uit, maar de vrouw bleek na controle niet mee te hoeven naar het ziekenhuis. De weg was enige tijd afgesloten. Wachten op privacy instellingen... Foto: Marco van den Broek/SQ Vision. vergroot

17.20 Rijstrook A77 bij Boxmeer dicht na ongeval Op de A77 bij Boxmeer heeft een vrachtwagenchauffeur meerdere bomen geramd. Hij raakte daarbij gewond en werd per ambulance naar ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat sloot één rijstrook af. De vrachtwagen werd na de avondspits geborgen. De oorzaak van het ongeval is niet bekend. Foto: Saskia Kusters/SQ Vision. vergroot

17.00 Gaslek in Dongen Aan het Hof in Dongen zijn dinsdagmiddag tien appartementen ontruimd. Dat gebeurde nadat een gasleiding was geraakt tijdens werkzaamheden onder het complex.

15.08 Gewonde bij ongeluk in Waalwijk Bij een ongeluk in Waalwijk is dinsdagmiddag iemand gewond geraakt. De botsing was rond twee uur 's middags op de N261 bij Waalwijk. Een persoon is gewond naar het ziekenhuis vervoerd, zo meldt onze correspondent. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. Wachten op privacy instellingen... (foto: Iwan van Dun/SQ Vision Mediaprodukties) vergroot

14.58 Hennepkwekerij in huis Oss gevonden De politie heeft dinsdag in Oss-noord een hennepplantage aangetroffen. Het gaat om een woning aan de Kogelpot, vlakbij Sportcentrum De Rusheuvel. Dat meldt DTV Nieuws. De politie had hierover een tip binnengekregen. In de woning zouden meerdere kweekruimtes in gebruik zijn. Er zijn 250 planten, honderden potten en een flinke hoeveelheid gedroogde hennep gevonden.

13.24 Vier bestuurders onder invloed gepakt op één avond In de nacht van zaterdag op zondag zijn maar liefst 4 bestuurders van de weg gehaald in Tilburg. Ze hadden allemaal alcohol of drugs op. Dat meldt de politie op Facebook. Drie van de vier bestuurders reden onder invloed van alcohol en van één bestuurder bestaat de verdenking dat hij onder invloed van drugs reed. Wachten op privacy instellingen...

13.07 Man (31) opgepakt voor brandstichtingen tegen e-bikeshop in Cuijk De politie heeft dinsdagochtend een 31-jarige man opgepakt voor een reeks brandstichtingen in Cuijk. De branden waren gericht tegen de eigenaren van E-Bike Development Center in Cuijk en de mensen in hun omgeving. Het onderzoek naar de reeks incidenten is in volle gang. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten, benadrukt de politie.

12.45 'Pillenbaas Peerke S. uit Eindhoven opgepakt bij grote drugsactie' Bij de drugsactie van de politie dinsdagmorgen in Zuidoost-Brabant, waarover Omroep Brabant berichtte, is één van de belangrijkste kopstukken van de Brabantse onderwereld aangehouden. Dit meldt De Telegraaf. Het gaat volgens de krant om Peter ’Peerke’ S. (59). De Telegraaf meldt dat politie en justitie hem beschouwen als één van ’s werelds grootste xtc-producenten. De man werd in 2010 bij een huis aan de Boutenslaan in Eindhoven met automatische wapens onder vuur genomen nadat hij net was vrijgekomen. In het huis woonde zijn vriendin.

12.17 Vrouw die omkwam bij brand in huis Dongen was 29 jaar oud De vrouw die afgelopen weekend overleed bij de brand in een huis in Dongen was 29 jaar oud. Dat maakte de politie dinsdag bekend. Een 22-jarige Poolse vrouw ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De recherche zet het onderzoek naar de oorzaak van de brand voort. Rechercheurs hebben een buurtonderzoek ingesteld en verhoren getuigen\ LEES OOK: Vrouw die omkwam bij brand in huis Dongen was 29 jaar oud

12.11 Grote drugsactie in oosten van Brabant De politie heeft dinsdag in alle vroegte een grote actie rondom drugscriminaliteit uitgevoerd in het oosten van Brabant. Onder meer in Eindhoven, Valkenswaard, Bladel en Waalre waren invallen. Er zijn in totaal zeven mensen aangehouden, onder wie twee buitenlanders. LEES OOK: Grote drugsactie in oosten van Brabant: politie pakt zeven mensen op

11.07 Lading steekt meters uit in Budel-Dorplein De politie heeft een vrachtwagen bij Budel-Dorplein langs de kant gezet. De bestuurder had zijn lading precies 4 meter en 70 centimeter uitsteken. Ook had hij de lading niet voorzien van markering. Bovendien had hij ook nog lading die niet vastzat. Wachten op privacy instellingen...

11.01 Wapens gevonden in Etten-Leur De politie heeft zondag luchtdrukwapens, messen en ook zelfgefabriceerde wapens gevonden in een huis in Etten-Leur. Dat is zojuist bekendgemaakt. Agenten kwamen de wapens op het spoor na een melding van bedreiging. Een man werd opgepakt en daarna werd deze vondst gedaan. De gevonden wapens in Etten-Leur (foto: Politie Basisteam Weerijs). vergroot

10.25 Auto slaat over de kop in Andel Een automobilist is dinsdagochtend over de kop geslagen in Andel. Dit gebeurde omstreeks negen uur op de Neer Andelse weg. Volgens een correspondent reed de bestuurder tegen een zogenaamde varkensrug aan, een betonnen wegobstakel. De bestuurster is door de ambulance gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een berger heeft de auto opgehaald. foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision Mediaprodukties) vergroot

09.49 Geen treinen tussen Den Bosch en Oss Op het traject Den Bosch en Oss rijden dinsdagochtend geen treinen door een defecte trein. Dat meldt de NS. De problemen duren tot 10.30 uur.

09.30 Straat in Breda blank door gesprongen waterleiding De Cornelis Joosstraat in Breda stond afgelopen nacht blank door een gesprongen waterleiding. Handhavers hadden de weg daarom afgezet. “Voor bestuurders is dit gevaarlijk om doorheen te rijden, daarom hebben wij ter plaatse gezorgd voor een afzetting van de weg”, verklaren de handhavers op Instagram. Het asfalt is beschadigd en wordt gerepareerd. Wachten op privacy instellingen...

08.08 Kettingbotsing op de A16 van Rotterdam naar Breda Op de A16 van Rotterdam naar Breda vond dinsdagochtend een kettingbotsing plaats. Dat meldt Rijkswaterstaat. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging was rond tien over acht ruim een uur. Er ligt veel glas op de rijbaan. Vanaf Zevenbergschenhoek kom je in de file. De problemen zijn inmiddels opgelost.

1.30 Veel rookontwikkeling na brand in flatgebouw Helmond Een brand in een garagebox van een flatgebouw aan de Venuslaan in Helmond heeft tot veel rook geleid. Twee bewoners moesten in een ziekenhuis worden opgenomen, omdat ze rook hadden ingeademd. De bewoners van ongeveer 25 appartementen zijn tijdelijk elders ondergebracht, maar ze konden dezelfde nacht nog naar huis. De oorzaak van de brand, die binnen een uur onder controle was, is nog onbekend. LEES OOK: Flat in Helmond ontruimd vanwege brand, 2 bewoners naar ziekenhuis Wachten op privacy instellingen... De brandweer had het vuur in de garagebox snel onder controle (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

22.30 Auto in brand na botsing op A59 Op de snelweg A59 ter hoogte van Waalwijk is maandagavond een auto achterop een vrachtwagen gereden. Hierbij is de auto in brand gevlogen. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het voertuig geheel uitbrandde. Bij het ongeval raakte niemand gewond. Het is niet bekend waardoor de botsing is ontstaan. De politie is bezig met een onderzoek. De snelweg is enige tijd volledig afgesloten geweest in de richting van Raamsdonksveer. Het ongeluk gebeurde even na halfelf. Wachten op privacy instellingen... De vrachtwagen raakte nauwelijks beschadigd (foto: Iwan van Dun/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot De brandweer kon de wagen niet redden (foto: Iwan van Dun/SQ Vision). vergroot De personenwagen die in brand was gevlogen (foto: Iwan van Dun/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

