Vrouw die omkwam bij brand in huis Dongen was 29 jaar oud

De vrouw die afgelopen weekend overleed bij de brand in een huis in Dongen was 29 jaar oud. Dat maakte de politie dinsdag bekend. Een 22-jarige Poolse vrouw ligt nog zwaargewond in het ziekenhuis.

De recherche zet het onderzoek naar de oorzaak van de brand voort. Rechercheurs hielden een buurtonderzoek en spraken met getuigen van de brand. Forensische speurders deden een uitgebreid sporenonderzoek. De brand in de twee-onder-een-kapwoning aan de Kardinaal van Rossumstraat in Dongen brak zaterdagnacht rond kwart voor vijf uit. De 29-jarige Poolse vrouw kwam daarbij om het leven. Een 22-jarige Poolse vrouw raakte zwaargewond en ligt nog in het ziekenhuis. Drie mannen die ook in het huis woonden raakten lichtgewond, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Daar wordt nog onderzoek naar verricht. De brand brak uit in het rechterhuis van de twee-onder-eenkapwoning. Dat huis brandde volledig uit. In het linkerdeel woont een jong gezin met een baby van enkele maanden. Dat huis is ook beschadigd door de brand. Het gezin kon op tijd het huis verlaten. Overbuurman Jan Verkooijen redde een vrouw van het dak van het brandende huis.

