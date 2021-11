112-nieuws: Wapens gevonden in Etten-Leur • auto slaat over de kop in Andel

22.30

Op de snelweg A59 ter hoogte van Waalwijk is maandagavond een auto achterop een vrachtwagen gereden. Hierbij is de auto in brand gevlogen. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het voertuig geheel uitbrandde.

Bij het ongeval raakte niemand gewond. Het is niet bekend waardoor de botsing is ontstaan. De politie is bezig met een onderzoek. De snelweg is enige tijd volledig afgesloten geweest in de richting van Raamsdonksveer. Het ongeluk gebeurde even na halfelf.