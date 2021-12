Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Bewoners Boschveld zorgen voor de natuur maar vooral ook voor elkaar

Voor Wouter Gresnigt is het een droom die is uitgekomen. Sinds een paar jaar woont hij in de ecologische wijk Bewust Wonen Werken Boschveld, midden in Den Bosch. De bewoners zelf stonden aan de basis van deze wijk. Jarenlang bouwden ze hier aan hun eigen wijk. Behalve ecologisch moest die vooral ook sociaal zijn. “We zorgen hier goed voor elkaar.” De Bossche eco-wijk dingt mee naar de Stijlprijs 2021 van de provincie.

“Dit was een grote kale vlakte”, vertelt Wouter Gresnigt en hij wijst om zich heen naar de groene oase die Boschveld inmiddels is. Lang reden van hieruit de vuilniswagens de stad in. Maar een restant van een spoorlijntje herinnert ook nog aan de treintjes naar de Heinekenfabriek. Nu loopt er rondom de gezamenlijke binnentuin een slingerend voetpad met even kronkelende vertakkingen naar de afzonderlijke huizen. Het huis van Wouter Gresnigt is met een serre verbonden met dat van zijn schoonvader. “We hebben drie van dit soort familiehuizen waar grootouders met hun kinderen en kleinkinderen wonen en voor elkaar kunnen zorgen als dat nodig is.”

"Er gaat pas iets door als iedereen akkoord is."

Ze doen veel samen, de wijkbewoners van Boschveld. Als ze niet met zijn allen aan het werk zijn in de tuin, treffen ze elkaar in de enorme glazen kas die als wijkcentrum gebouwd is. Daar wordt vergaderd, gefeest, geklust en de jongeren hebben er hun eigen ‘chill’- hoek. Voordat ze er konden gaan wonen leerden de meesten elkaar al goed kennen. Iedere twee weken kwamen ze bij elkaar om de plannen te bespreken. "Er gaat pas iets door als iedereen akkoord is."

Gezamenlijk besloten ze om een eigen waterzuivering te installeren. "Het gefilterde water gebruiken we weer om het toilet door te spoelen", legt Wouter uit. "Dat betekent ook dat we hebben vastgelegd dat je hier alleen maar ecologische schoonmaakmiddelen mag gebruiken." De architect die de huizen ontwierp had er een behoorlijke klus aan om aan alle individuele wensen tegemoet te komen. Maar gaandeweg raakte ze zo enthousiast dat ze er nu zelf woont. En ook werkt. "We heten niet voor niets Bewust Wonen en Werken", zegt Wouter Gresnigt. "Dit is wat ik voor ogen had en wat we met elkaar hebben kunnen realiseren", zegt hij, terwijl hij tevreden om zich heen kijkt. En met een grote glimlach voegt hij er nog aan toe: "En daar ben ik heel trots op." Bewust Wonen Werken Boschveld is finalist voor de Brabantse Stijlprijs 2021. Stemmen kan tot en met vrijdag 3 december. De winnaar wordt op 8 december bekend gemaakt.

