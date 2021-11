'Pedojager' krijgt taakstraf na bedreigen van vermeende pedofiel in Oss

Eren G., een bekende in de wereld van het opsporen en benaderen van vermeende pedofielen, heeft een taakstraf van 100 uur gekregen. Daarnaast kreeg hij een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. Dit heeft de rechtbank in Den Bosch dinsdag bepaald.

Volgens de rechter heeft de 31-jarige Utrechter vorig jaar september in Oss een man bedreigd, die in zijn ogen een pedofiel was. Hij deed dat door hem met een draaiende camera op te zoeken. Ook in onder meer Veendam ging hij agressief te werk om mannen op te sporen, die seks (wilden) hebben met minderjarigen. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste ook al een taakstraf van 100 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden.

Eren wilde ouders waarschuwen

Tijdens de behandeling van de rechtszaak door de rechter, twee weken geleden, betuigde de Utrechter veel spijt. Hij zei, door ervaringen in het verleden, pedofielen te willen wijzen op hun gedrag. De man vertelde dat hij altijd eigen onderzoek deed alvorens er met draaiende camera op uit te trekken. “Ik wilde ouders uitleggen dat ze op hun kinderen moeten passen”, aldus de man.

De vlogger was naar Oss afgereisd om, naar eigen zeggen, een ‘gesprek te voeren’. Op de beelden die live gestreamd werden via Facebook is echter te zien dat hij met veel agressie het huis van zijn doelwit binnenging. Maar ook hoe hij de man bedreigt, hem verbood de politie te bellen en hem te vroeg of zijn leven hem lief is.

'Slachtoffer was ontzettend bang'

“Het slachtoffer is ontzettend bang geweest. Hij werd gedwongen te bekennen dat hij seks met kinderen wilde. Dit was geen normaal gesprek. Pedojagen is gevaarlijk. Eerder is het al eens fataal afgelopen”, aldus de officier van justitie.

In januari 2017 werd in Helmond een digitale kinderlokker, Jack S., in elkaar geslagen door de vader van een van zijn slachtoffers. Beiden werden overigens veroordeeld. S. kreeg van het hof zestien maanden cel en tbs met voorwaarden; Haazen werd 4,5 jaar opgelegd wegens poging tot doodslag.

