'Pillenbaas Peerke S. uit Eindhoven opgepakt bij grote drugsactie'

1/2 Een deel van de schade die was aangericht toen het huis onder vuur was genomen (foto: archief).

Bij de drugsactie van de politie dinsdagmorgen in Zuidoost-Brabant, waarover Omroep Brabant berichtte, is één van de belangrijkste kopstukken van de Brabantse onderwereld aangehouden. Dit meldt De Telegraaf. Het gaat volgens de krant om Peter ’Peerke’ S. (59).

De Telegraaf meldt dat politie en justitie hem beschouwen als één van ’s werelds grootste xtc-producenten. De man werd in 2010 bij een huis aan de Boutenslaan in Eindhoven met automatische wapens onder vuur genomen nadat hij net was vrijgekomen. In het huis woonde zijn vriendin.

Behalve S. zijn dinsdag in alle vroegte nog zes mensen opgepakt. Bij de actie zijn invallen gedaan in onder meer Bladel, Eindhoven, Valkenswaard en Waalre. De arrestanten zouden betrokken zijn geweest bij de grootschalige productie van synthetische drugs. Bij de invallen zijn ook materialen gevonden die bij het maken van verdovende middelen gebruikt kunnen worden.

Jarenlang cel in voor xtc-handel

‘Peerke’ kreeg volgens De Telegraaf in 2003 dertien jaar gevangenisstraf voor wereldwijde xtc-handel. In hoger beroep werd die straf met twee jaar ingekort.

Nadat hij in 2010 voor het huis in Eindhoven was beschoten, kreeg de man diverse malen een gebiedsverbod van de toenmalige burgemeester Rob van Gijzel. In deze periode woedde in de stad een onderwereldoorlog, die onder anderen Aran de Jong het leven kostte.

In 2019 werd S. door het hof in Den Bosch veroordeeld voor witwassen. Hij moest ruim twee ton betalen.

