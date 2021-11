Man (31) opgepakt voor brandstichtingen tegen eigenaren e-bikeshop in Cuijk

De politie heeft dinsdagochtend een 31-jarige man opgepakt voor een reeks brandstichtingen in Cuijk. Mikpunt waren de eigenaren van E-Bike Development Center in Cuijk en de mensen in hun omgeving.

In januari dit jaar was er een grote brand bij het fietsenbedrijf aan de Kovel. De burgemeester sprak van 'een aanslag'. Diezelfde maand waren er branden in verschillende auto's. Volgens de buurt ging het om auto's van de eigenaren van de winkel.

Huis beschoten

In mei was er opnieuw een aantal branden in Cuijk. In juni reed een brandende bestelbus een e-bikewinkel in Nijmegen binnen. Ook die was weer van dezelfde eigenaar. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij al deze brandstichtingen.

In oktober werden ook twee woningen beschoten in Cuijk en Nijmegen. De politie onderzoekt nog of de man daar ook iets mee te maken heeft. Bij alle branden en incidenten raakte overigens niemand gewond.

De verdachte die nu is opgepakt is een 31-jarige man uit Nijmegen. Hij werd dinsdagmorgen aangehouden in een huis in die plaats, waar hij op dat moment verbleef. Dit gebeurde in alle vroegte, om half zeven 's ochtends.

Het onderzoek naar de reeks incidenten is in volle gang. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten, benadrukt de politie.

