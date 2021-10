Huis beschoten in Cuijk: politie zoekt naar twee mensen op een scooter

De politie is op zoek naar twee mensen op een scooter, in verband met de beschieting van een huis in Cuijk zaterdagnacht. Die scooter wordt met de schietpartij in verband gebracht.

In de nacht van zaterdag op zondag werd een huis in Cuijk onder vuur genomen. Niemand raakte gewond, maar er werd wel een inslag in een raam aan de voorkant van het huis gevonden. De beschieting wordt door de politie meegenomen in een groter onderzoek naar een aantal branden in Cuijk en omgeving die misschien met elkaar te maken hebben. De schietpartij zou ook te maken hebben met een langlopend conflict waarbij ebike-handelaren in Cuijk en Nijmegen betrokken zijn, meldde de Gelderlander eerder.

Scooter gezien bij schietpartij en branden

De scooter waar de politie nu naar op zoek is, is zowel tijdens de schietpartij gezien als bij plekken van een aantal branden. Zaterdagnacht is de scooter met twee personen erop gezien tussen tien voor half twee en half twee in de omgeving van de Stroomrug en Rivierduin. Een week eerder, op zaterdagmiddag 25 november is de scooter gezien in de buurt van de Waterkering.

De politie zoekt getuigen die meer kunnen vertellen over de scooter of wie erop zaten. Ook mensen die bewakingscamera's hebben wordt gevraagd die beelden eens te bekijken om te zien of de bewuste scooter erop te zien is.

Rechercheteams

Niet alleen in de regio Cuijk, maar ook in de regio Nijmegen vonden de afgelopen maanden incidenten plaats, zegt de politie. Zo werd in den acht van zondag op maandag een huis in Nijmegen beschoten en werd daar eerder ook brand gesticht. Rechercheteams van de politie Oost-Brabant en Oost-Nederland hebben daarom contact over deze zaken en de mogelijke verbanden.

Het huis werd zaterdagnacht beschoten: