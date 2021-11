Plannen voor monument in Helmond om verongelukte jongens te herdenken

De bloemenzee bij het Johan Cruyff Court (foto: Margreet van Hasselt). Het spontaan ingerichte monument bij het Johan Cruyff Court (foto: Corrado Francke). Volgende Vorige vergroot 1/2 De bloemenzee bij het Johan Cruyff Court (foto: Margreet van Hasselt).

Er zijn plannen voor een gedenkteken voor de drie jongens die op 14 november om het leven kwamen bij een auto-ongeluk in Helmond. Hoe dat eruit moet zien, is nog niet bekend. De initiatiefnemers hebben als locatie de omgeving van het Johan Cruyff Court in de Eindhovense Generalenbuurt op het oog. Hier zijn de jongens opgegroeid.

Het drietal zat in een auto, die nu ruim twee weken geleden op de Heeklaan frontaal op een ambulance botste. Bij de aanrijding kwamen Anthony, Elvis en Levi, jongens van vijftien en zestien jaar oud uit Nuenen en Eindhoven, om het leven. Een vierde jongen die in de wagen zat, Kane, is herstellende van de zware verwondingen die hij opliep. Enorm veel steun

De twee inzittenden van de ambulance raakten lichtgewond. Ze hebben dagenlang in het ziekenhuis gelegen. Een week geleden vertelde Ellis Jeurissen, directeur van de GGD Brabant-Zuidoost, dat ze ‘voorlopig niet aan het werk kunnen'. Ze meldde ook dat haar collega’s veel steun hebben gekregen, onder anderen van nabestaanden van de slachtoffers. De dood van de drie jongens maakte enorm veel los. Vanaf het moment dat bekend was geworden dat het ongeluk was gebeurd tot en met de uitvaarten werd gerouwd door iedereen die zich bij hen en hun nabestaanden betrokken voelden. Verder was er een enorme opkomst bij spontane herdenkingen op de Heeklaan en bij het Johan Cruyff Court in Eindhoven. Bovendien kwamen er honderden mensen af op de drie afscheidsvieringen.

Margreet van Hasselt uit Eindhoven is een goede kennis van de nabestaanden en leeft al weken mee hen mee. Zij hoorde dat de jongens van jongs af aan in de Generalenbuurt speelden en er opgroeiden. Hier zou dan ook het gedenkteken moeten komen om hen voor altijd te herinneren. “Omdat we zo trots op hen zijn en blijven”, aldus Margreet (40), die bij de verwezenlijking van haar idee contact onderhoudt met de nabestaanden van de jeugdige slachtoffers. “De plek waar de jongens om het leven zijn gekomen, de Heeklaan, is niet geschikt voor een monument. Het is daar te gevaarlijk. Dadelijk gebeurt er weer een ongeluk”, meent de Eindhovense. Voor de plek die ze in gedachte heeft, is wel toestemming nodig van de gemeente. “Daarom heb ik handtekeningen opgehaald om het idee te ondersteunen en die heb ik maandag in het stadhuis afgegeven. Het is nu wachten op het moment dat burgemeester John Jorritsma het licht op groen wil zetten.” Inzamelingsactie leverde ruim 3000 euro op

Het monument kost uiteraard geld. De Eindhovense is hiervoor een inzamelingsactie begonnen en die heeft ruim 3200 euro opgeleverd. Als het tot plaatsing komt, dan zullen hierover ook afspraken worden gemaakt met de nabestaanden van de drie jongens. Een deel van het geld is trouwens ook voor hen bestemd om thuis voor de slachtoffers een gedenkzuil te kunnen oprichten. De politie laat desgevraagd weten dat ze nog steeds bezig is met haar onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Zo is vorige week nog apparatuur uit de auto’s gehaald waarvan gegevens haar verder kunnen helpen. Ook zijn diverse verklaringen opgenomen. Mogelijk wordt binnen een week meer duidelijk. LEES OOK: Ambulancebroeders weer thuis na verkeersdrama Helmond: 'Veel pijn gehad' Afscheid van verongelukte Elvis (16), motorrijders vormen erehaag

