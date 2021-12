112-nieuws: bestuurder gewond na botsing tegen boom • autobrand in Oss

Foto: Marco van den Broek/SQ Vision. vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

De hoofdunten: Grote politiemacht in Best arresteert man na dreiging met vuurwapen.

Man botst tegen drie rijdende auto's in Roosendaal en wordt aangehouden.

Man aangehouden met nepvuurwapen en drugs.

13.22 Vrouw (19) vermist vanuit een instelling Wachten op privacy instellingen...

13.15 Man aangehouden met nepvuurwapen De politie kreeg dinsdag een anonieme tip en heeft naar aanleiding daarvan een 32-jarige aangehouden in Zundert. Hij zou een vuurwapen hebben. Agenten vielen zijn huis binnen en hielden de man aan. Ze namen het wapen en een kleine hoeveelheid drugs in beslag. Na onderzoek bleek dat het wapen nep was. De verdachte zit nog vast voor verder onderzoek.

12.27 Bij ziekenhuis achtergelaten man mogelijk betrokken bij plofkraak De man die afgelopen vrijdag zwaargewond werd achtergelaten bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, is een 18-jarige inwoner van Alkmaar. Hij was waarschijnlijk eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland, meldt NH Nieuws. Het slachtoffer ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. LEES OOK: Achtergelaten zwaargewonde man mogelijk betrokken bij plofkraak

12.09 Bestuurder gewond na botsing tegen boom Op de Cellostraat in Uden is een man met zijn auto tegen een boom terechtgekomen. De traumahelikopter, ambulance en politie zijn ter plaatse. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De weg is voor een deel afgesloten. Wachten op privacy instellingen... Foto: Marco van den Broek/SQ Vision. vergroot

12.07 Grote politiemacht arresteert man na dreiging met vuurwapen Een grote politiemacht heeft in Best een man opgepakt, zo bevestigt de politie. "Er was volgens een melding gedreigd met een vuurwapen en daarbij was mogelijk ook een schot gevallen", vertelt een politiewoordvoerder. Agenten met kogelwerende vesten omsingelden het huis aan de Joe Mannweg. Ook werd door de politie een drone ingezet in de bosrijke omgeving. LEES OOK: Grote politiemacht arresteert man in Best na dreiging met vuurwapen Wachten op privacy instellingen...

10.18 Man botst tegen drie auto's in Roosendaal Een man heeft een flinke ravage veroorzaakt in Roosendaal. De automobilist botste tegen drie rijdende auto's. Het gebeurde aan de Boulevard. Niemand raakte gewond, meldt onze correspondent. De man is aangehouden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. Wel heeft een GGD-arts bloed afgenomen bij de man. Wachten op privacy instellingen... (foto: Christian Traets SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

08.59 File na ongeluk op de A58 Op de snelweg A58 is tussen Tilburg en Eindhoven een ongeluk gebeurd. Bij Oirschot is de linkerrijstrook dicht. Er staat 8 kilometer file. De vertraging ruim 35 minuten.

07.20 Bijna 10 kilometer file op A67 door truck met pech Een vrachtwagen met pech zorgt voor verkeersproblemen op de A67 bij knooppunt De Hogt. De rechterrijstrook is afgesloten. Rond halfacht stond er tien kilometer file vanaf Eersel richting Eindhoven, goed voor 38 minuten vertraging. Een bandenspecialist is druk bezig om het probleem bij de truck te verhelpen. Ook op de A2 van Maastricht richting Eindhoven staat er file. Bij Urmond is de linkerrijstrook dicht. Daar staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging.

05.55 Weer autobrand in Oss Opnieuw een autobrand op de Zwaluwstraat in Oss. Voor de tweede keer in enkele dagen tijd vloog een auto in brand. Het ging om een Hyundai Atos. De brandweer was snel ter plaatse maar kon niet voorkomen dat de auto onherstelbaar werd beschadigd. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Afgelopen zaterdag vatte ook een auto vlam in dezelfde straat. Dit bleek te gaan om kortsluiting. Wachten op privacy instellingen... Foto: Gabor Heeres/SQ Vision Mediaprodukties vergroot

05.30 Auto slipt en ramt boom Op de Reeshofweg in Tilburg is dinsdagavond rond negen uur een auto in de slip geraakt en tegen een boom gebotst. De bijrijdster raakte door de botsing gewond. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Agenten hebben de bestuurder meegenomen naar het bureau omdat hij mogelijk onder invloed verkeerde van verdovende middelen. De weg was ruim een uur afgesloten voor het verkeer. Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision. vergroot

05.00 Zware klap tussen twee auto's in Wernhout Bij een ongeluk al op de Wernhoutseweg in Wernhout zijn twee gewonden gevallen. De auto's waar de slachtoffers in zaten, belandden na de klap op een paar honderd meter van elkaar. Eén van de auto's eindigde in de struiken voor een woning, het andere voertuig kwam in een sloot terecht. Onder meer een traumateam rukte uit voor assistentie. Wachten op privacy instellingen...

