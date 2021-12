Jac voelt zich helemaal thuis in de oude gasfabrieken

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Bewoners NRE-terrein voelen veel betrokkenheid bij hun omgeving en elkaar

De vergelijking met een dorp is snel gemaakt, vindt Jac Duijf over het NRE-terrein in Eindhoven waar hij sinds kort woont. De overeenkomst zit ‘m erin dat de bewoners elkaar kennen en zich betrokken voelen bij elkaar en hun omgeving. Dat komt ook doordat ze dit voormalige gasfabrieksterrein samen hervormden. Dankzij hun initiatief ontstond hier een stadsbuurt met veel aandacht voor cultuur en creativiteit. Het NRE-terrein is een van de finalisten voor de Brabantse stijlprijs.

Jac hoorde bij de initiatiefnemers die bijna tien jaar geleden al hun oog hadden laten vallen op de lege oude fabriekspanden van de Nutsbedrijven Regio Eindhoven aan de oostrand van het stadscentrum. Ze zagen er volop mogelijkheden voor een woongroep voor 55-plussers. Die kwam er. Een van de gebouwen werd daarvoor opgedeeld in afzonderlijke appartementen die levensloopbestendig zijn. “We kunnen hier samen oud worden.” Tegelijk bleef er op de begane grond ruimte voor een toonzaal waar ook gezamenlijke maaltijden mogelijk zijn. Jac haast zich om te zeggen dat het terrein veel meer is dan alleen deze woongroep. In de andere voormalige fabriekspanden – elf in totaal - kwamen ook bewoners die jonger zijn. “Het is hier heel gemêleerd qua leeftijd.”

“Er zijn hier veel plekken waar we elkaar kunnen ontmoeten.”

Jac wordt vaak blij verrast door alle creativiteit om hem heen. Ontwerpers en ambachtelijke ondernemers die er niet alleen wonen maar ook hun werkruimte hebben. De kookstudio die in aanbouw is, een keramiekwerkplaats, de fietsenmaker. En dan zijn er nog culturele mogelijkheden, waaronder het fietscafé en het restaurant met live-muziek. “Er zijn hier veel plekken waar we elkaar kunnen ontmoeten.”

