Opgepakte pillenbaas Peerke S. lijkt een beetje op Ferry Bouman

Hij wordt gezien als een van de grootste kopstukken van de Brabantse onderwereld: Peter S. werd afgelopen dinsdag opnieuw opgepakt tijdens een politieactie waarbij invallen werden gedaan op verschillende plekken in het oosten van Brabant. Maar wie is die man, die bekend staat als 'pillenbaas' Peerke?

Peerke S. is een van de grootste namen in de Brabantse onderwereld. Hij werd geboren in Eersel en woonde daarna in Eindhoven. Hij draait hij al decennia mee in de criminele wereld, maar een goed deel daarvan bracht hij achter de tralies door.

Drie miljoen xtc-pillen

In 2002 werd hij veroordeeld voor de export van miljoenen xtc-pillen, vertelt Mick van Wely, misdaadverslaggever bij de Telegraaf bij Afslag Zuid op Omroep Brabant. "Peerke is een van de kopstukken volgens politie en justitie als het gaat om synthetische drugs. In die zaak werd hij omschreven als de grootste producent ter wereld. Hij is toen gepakt met drie miljoen pillen. Hij werd veroordeeld tot bijna twaalf jaar cel."

Honderden kogels uit een mitrailleur

De grootste bekendheid kwam in 2010. Peerke was toen net weer op vrije voeten. Er werd een aanslag op zijn leven gepleegd: met een mitrailleur werden er meer dan honderd kogels afgevuurd op het huis van zijn vriendin aan de Boutenslaan. "Die vlogen tegen dat huis aan en dat van de buren." De kogels vlogen overigens niet naar binnen: er was kogelwerend glas in de ramen gezet.

De schietpartij zorgde voor heel veel onrust in de buurt. Toenmalig burgemeester Rob van Gijzel legde de veroordeelde drugscrimineel een gebiedsverbod op: hij mocht zich niet meer in de buurt vertonen. En de beschieting was aanleiding voor de oprichting van de taskforce B5. Brabantse burgemeesters sloegen de handen ineen om drugscriminaliteit harder aan te pakken. Ook werd steun uit Den Haag gevraagd.

Opnieuw gepakt

Afgelopen week werd Peerke opnieuw gearresteerd. Bij invallen in verschillende panden in de regio werden zeven mensen opgepakt, onder wie Peerke S. "Ik begreep van de politie dat er in die panden spullen zijn gevonden die duiden op drugslabs, maar geen draaiende labs of heel veel pillen. Maar het onderzoek loopt nog en Peerke is wel echt de hoofdverdachte daarin."

Of zijn rol dan nu is uitgespeeld, voor die conclusie is het nog te vroeg. "Of er voldoende bewijs is, is nog niet te zeggen. Het was in ieder geval wel een lang voorbereide operatie", weet Van Wely. Eén die ook zeker gevoeld zal worden in de onderwereld, denkt hij, omdat er toch belangrijke personen weg zijn gevallen, die veel weten. "Maar we moeten ook reëel zijn: iedereen is het erover eens dat er veel grote producenten zijn, dus een gat wordt snel gevuld. Alleen, het gaat heel erg om vertrouwen in dit soort organisaties. Pak je er een schakel uit, dan brengt dat altijd schade voor het netwerk met zich mee."

Ferry Bouman

Het lijkt al met al haast een aflevering van Undercover, en dat is niet eens zo heel ver van de waarheid. Volgens Van Wely is Peerke S. een van de inspiratiebronnen voor het karakter van Ferry Bouman. "Dat karakter is gebaseerd op meerdere echte personages. Janus van Wesenbeeck bijvoorbeeld, maar ik heb begrepen dat ook Peerke heeft gezorgd voor inspiratie. Net als een Turkse boef uit Tilburg. Het is wel een beetje Ferry Bouman for real, dus."

