Extra drukte bij sinterklaashuizen na sluiting in Helmond

Kinderen nemen een kijkje in de pietenschool vergroot

Verschillende sinterklaashuizen in Brabant hebben het extra druk nu de Sint zijn kasteel in Helmond gesloten heeft voor bezoek vanwege de coronamaatregelen. De verblijfplaatsen in Eindhoven, Boxmeer en Heeswijk ontvangen nog steeds enthousiaste kinderen en zien het steeds drukker worden.

Bas Crommentuijn Geschreven door

In Eindhoven en Boxmeer zijn alle tijdsloten al bijna vol. De hulpsint in Boxmeer ziet de rij voor zijn deuren steeds langer worden. “Deze woensdagmiddag voor pakjesavond is altijd al een drukke dag, maar nu staan er wel heel veel mensen op mij te wachten.” De sinterklaashuizen hebben er toch voor gekozen open te blijven in tegenstelling tot het bekende sinterklaashuis in Helmond. “In Eindhoven kunnen we zelfs twee meter afstand houden”, zegt de woordvoerder van het Sinterklaashuis daar. Politiepiet

In Eindhoven is zelfs een politiepiet ingezet om ervoor te zorgen dat mensen ver genoeg van elkaar afstaan. “Lieve mensen, houd voldoende afstand, alsjeblieft!”, hoor je hem roepen door de hallen. De kinderen hoeven gelukkig geen anderhalve meter afstand te houden van de Pieten. “We mogen gewoon met ze dansen en spelen”, vertelt een Piet. "De kinderen mogen alleen niet bij de Sint op schoot. Er staat een stoel naast hem waar de kinderen op kunnen zitten." Geen Sint meer

Bij het kasteel in Heeswijk hebben ze ervoor gekozen geen goedheiligman meer te laten komen. “We vonden het niet veilig voor de Sint en Pieten.” In plaats daarvan is het kasteel omgetoverd tot een museum waar kinderen de slaap- en werkkamer van Sinterklaas kunnen zien. LEES OOK:

Sinterklaas neemt coronamaatregelen serieus en sluit Kasteel in Helmond Het Kasteel van Sinterklaas is nu echt dicht, deze kinderen hadden geluk

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.