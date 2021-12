Viaduct op A58 vernoemd naar omgekomen militair

Het viaduct over de snelweg A58 bij Molenschot wordt vanaf donderdag vernoemd naar Ernst Mollinger. De eerste luitenant-vlieger verongelukte in maart 2015 in Mali tijdens een vlucht met een Apache van de vliegbasis Gilze-Rijen. De 26-jarige Mollinger, die deel uitmaakte van het 301 Apache Squadron van het Defensie Helikopter Commando, kwam uit het Belgische Leuven. Familie van hem woont in Vught.

Het viaduct over de A58 wordt het vierde in Brabant dat de naam gaat dragen van een militair die om het leven is gekomen tijdens een vredesmissie. Sinds juni vorig jaar prijken op een ander viaduct over de A58 en twee viaducten van de A50 en A65 al de namen van drie andere gesneuvelden. Dit zijn Kevin van de Rijdt, Michael Donkervoort en Tom Krist. Zij lieten het leven in Afghanistan.

Viaduct bij vliegbasis had nog geen naam

Het ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat en de gemeente Gilze en Rijen hebben voor de herinnering aan Ernst Mollinger gekozen voor het viaduct over de A58, omdat dat nog geen naam had en vlakbij de vliegbasis ligt. Tegelijk met het naamplaatje voor Mollinger wordt op een viaduct over de A73 bij Venlo een bord met hierop de naam van René Zeetsen aangebracht.

Beiden zaten in de Apache, die waarschijnlijk door een technisch mankement in het besturingssysteem van het toestel ‘crashte’. Dit blijkt uit voorlopig onderzoek van Defensie. Ze waren in Mali voor Minusma, een missie van de Verenigde Naties. De vernoemingen worden later in Venlo, tijdens een gezamenlijke ceremonie met de families van de omgekomen veteranen, bekrachtigd.

Het initiatief om in totaal veertig bruggen en viaducten in ons land de naam te geven van een omgekomen militair is van de Stichting Coördinatie 75 jaar Vrijheid.

'Erkenning voor het offer'

Robert Adang, Commander Defence Helicopter Command op Vliegbasis Gilze-Rijen: “Ernst en René zijn gestorven bij de uitvoering van hun taken ter bescherming van vrede en veiligheid. De vernoeming van deze viaducten is een erkenning voor het offer dat zij hebben gebracht. De waardering die daaruit spreekt is niet alleen van belang voor de nabestaanden maar steunt ons als militairen bij het werk dat we doen.”

