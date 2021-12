Sterrenrestaurant Treeswijkhoeve dicht na brand: 'Dit overleven wij ook'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Sterrenrestaurant Treeswijkhoeve in hart geraakt: 'Dit overleven wij ook'

Er is volop bedrijvigheid in de keuken van sterrenrestaurant De Treeswijkhoeve in Waalre, deze woensdag. Alleen niet om lekker te koken, maar om de boel schoon te maken en op te ruimen. Wat zaterdag aanvankelijk een klein keukenbrandje leek, heeft enorme gevolgen voor het restaurant. Alle apparatuur, borden, bestek en glazen zitten onder het roet. De rook- en waterschade is zo ernstig, dat het nog maar de vraag is of de Treeswijkhoeve met Kerst weer open kan.

"Wij zijn getroffen in ons hart, de keuken", zegt eigenaar en chef-kok Dick Middelweerd. Bij het fornuis is aan de zwartgeblakerde afzuigkap te zien, waar zaterdag de brand ontstond en de vlam in de pan sloeg. Ondanks de enorme tegenslag blijft hij een optimistische man die niet bij de pakken gaat neerzitten: "Ik krijg van zo'n crisissituatie ook weer energie om het op te lossen", zegt de gepassioneerde chef-kok. Maar realistisch is hij ook: " Het zal voor mij geen feestmaand zijn." Het schoonmaken van de keuken is een gigantische klus. Zo moeten alle glazen handmatig worden gepoetst. Toch besteedt de Treeswijkhoeve dat werk niet uit. Volgens Dick Middelweerd werkt het ook therapeutisch, om de brand samen met het personeel te verwerken. Kerstdiner

Of er dit jaar ook een kerstdiner gegeten of besteld kan worden bij het sterrenrestaurant is nog maar zeer de vraag. Alle apparatuur zoals ovens en het fornuis moeten uit de keuken worden gehaald en nagekeken. Middelweerd durft niet te voorspellen of alles met de feestdagen al gereed is. Het restaurant zat tot eind dit jaar al volgeboekt voor zowel lunch als diner. Maar gasten reageren begripvol. Dick Middelweerd is bedolven onder de steunbetuigingen. Mensen sturen bloemen, kaartjes, bellen op en bieden hulp aan. "Ongelofelijk", zegt Dick. "Wij hebben dertig jaar gewerkt aan dit succes en er is een droom uitgekomen, samen met mijn vrouw. Dat willen wij natuurlijk heel graag vasthouden en dat gaan wij ook zeker doen. Corona hebben wij overleefd, dan gaan wij dit ook zeker overleven", aldus de strijdbare ondernemer en chef-kok.

De Treeswijkhoeve in Waalre

