Coronanieuws: 'Feitelijk zijn we in code zwart'

01.55

Het lukt ziekenhuizen toch om meer intensive care-bedden vrij te maken. Maandag moeten verdeeld over alle ziekenhuizen in Nederland 1250 ic-bedden beschikbaar zijn, zo is te lezen in Trouw. Dat zijn er honderd extra. Die toename is een tussenstap naar 1350 ic-bedden. Maar voor een aantal ziekenhuizen is dat onhaalbaar, meldt de krant op basis van een rondgang onder 55 ziekenhuizen die worden gevraagd bij te dragen aan de opschaling van de ic-capaciteit.