Coronaprotest: mensen verklaren zich ‘stateloos’ met brief aan gemeente

Burgemeesters van meerdere Brabantse gemeenten hebben de afgelopen tijd brieven ontvangen van burgers die zichzelf 'autonoom' of 'soeverein' verklaren. Ze doen dit omdat ze zich niet meer aan de coronamaatregelen willen houden. De standaardbrieven worden online aangeboden voor 30 euro, maar blijken juridisch totaal onhoudbaar: "Deze brief heeft geen enkele formele status."

Burgerfront De brief is opgesteld door de organisatie Burgerfront. Die club trok eerder de aandacht door in Eindhoven pamfletten te verspreiden met 'juridische argumenten' tegen de mondkapjesplicht in winkels.

In minstens negen gemeenten heeft de burgemeester een of meerdere van dit soort brieven ontvangen. In Eindhoven vielen er zelfs elf op de mat. In Breda, Bladel en Oosterhout ontvingen ze er twee, in Moerdijk gaat het om 'een aantal' brieven. Ook de gemeenten Tilburg, Oss, Woensdrecht en Geldrop-Mierlo kregen een brief.

'Persoon' vs. 'Mens'

De brief waar het nu om gaat is beschikbaar als onderdeel van een 'Juridische toolkit', tegen betaling van 29,95 euro. In een YouTube-filmpje van dik een uur geeft Burgerfront-voorman Jeroen Sloendregt uitleg over zijn 'Opzegging machtiging besturen', zoals de verklaring heet.

Het verhaal komt hier op neer: de verstuurder wil zichzelf autonoom verklaren. 'Uit het systeem stappen', noemt Sloendregt het. Door 'jezelf als mens en niet als persoon te identificeren' zouden de coronaregels niet langer voor jou gelden, stelt hij. Volgens Sloendregt valt een persoon namelijk onder het privaatrecht en een mens onder het publiekrecht. "Dan gelden de mensenrechten", zo vertelt hij.

'Juridische onzin'

Op die redenering is het nodige af te dingen, stelt hoogleraar recht en samenleving Jan Brouwer. "In deze brief staat veel, heel veel juridische onzin. Zodanige nonsens dat ik er echt even over moet nadenken waar het allemaal mis gaat", zo laat hij weten.

"Het onderscheid tussen mensen en personen kennen we om te beginnen niet. Dat bestaat niet. De vraag is eigenlijk: wanneer ben je Nederlander? Dat staat wel in de wet, je bent Nederlander als je vader of moeder dat is. Wat ook in de wet staat is voor wie de wet geldt, namelijk voor iedereen die zich in Nederland bevindt."

Formele status

De meeste gemeenten laten aan Omroep Brabant weten de brief 'voor kennisgeving aan te nemen'. "Deze brief heeft geen enkele formele status", aldus de gemeente Oosterhout. De gemeente Bladel heeft ook niets met de brief gedaan. "Er wordt verder niet om concrete actie van de gemeente gevraagd. Daarom nemen wij de inhoud voor kennisgeving aan."

In Geldrop-Mierlo heeft de verzender wel een antwoord gekregen. Burgemeester Jos van Bree: "Uw standpunt is juridisch onjuist. (...) Uw uitdrukkelijke instemming of volmacht heb ik niet nodig om gebruik te maken van publiekrechtelijke bevoegdheden."

Burgerfront was niet beschikbaar voor commentaar.

