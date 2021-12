Kitty zorgt voor sfeer, ondanks de donkere wolken boven haar kerstbomenbos

Het hangt nog steeds als een zwaard van Damocles boven het hoofd van het Helmondse 'kerstbomenvrouwtje' Kitty Schuurmans. Een nieuwe omleiding van de provinciale weg tussen Helmond en Den Bosch dreigt dwars door haar kerstbomenbos te komen. Maar ondanks de zorgen en de onzekerheid heeft Kitty haar bos gewoon weer opgebouwd en staan de klanten weer op de stoep.

Het is een drukke tijd voor Kitty. De telefoon gaat voortdurend en klanten melden zich aan de poort. "Het is nu nog niet zo druk in het bos, hoor", zegt Kitty. "Dit weekend gaat het echt pas los, dan kun je hier over de hoofden lopen. En op 12 december hebben we een winterfair met vijftig kraampjes. Dat mag allemaal doorgaan. Het bos is erg groot, dus je kunt hier makkelijk afstand houden."

Bij de ingang knettert een gezellig kampvuur, waar je warme chocolademelk kunt drinken. Vervolgens loop je langs de grote kerststal en het winkeltje het verlichte bos in. Ondanks corona wist Kitty haar kerstbomenbos toch weer vol te krijgen. "We moesten wel lang wachten op de bomen", vertelt ze. "Een transport dat op maandag zou komen, kwam op donderdag. Het ging niet al te snel allemaal."