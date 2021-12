Een lach op jouw eerste weekenddag en wel door deze vijf verhalen

Het stressniveau in veel huizen loopt hoog op dit weekend. Nog snel de laatste dingen doen aan je surprise. De spanning of de sint wel komt dit jaar. Laat dan het nieuws maar een beetje luchtig zijn. Daarom heeft Omroep Brabant deze week weer vijf fantastische en positieve verhalen voor jou op een rij gezet. Zodat jij even tot rust kan komen.

Brabantse rage op TikTok TikTok wordt gebruikt over de hele wereld. Op de app worden allerlei gekke en soms leerzame video's geplaatst. De nieuwste rage op deze app is ontstaan rondom het nummer Koekwaus van RoekOe Brabant . Vreemde, maar wel hele grappige video's.

Meer dierennieuws in voedselland Na het cavia-chipje van vorige week was daar deze week een heuse gemberkameel . Na aandringen van zijn zus besloot Ivo de gemberkameel op Marktplaats te zetten en niet in zijn thee te stoppen. Met succes, want het bod op de gemberwortel ligt boven de tweeduizend euro.

Brabander van het jaar

Over positieve verhalen gesproken: deze week waren er de portretten van de genomineerden voor de Brabander van het Jaar. In deze verkiezing gaat Omroep Brabant op zoek naar iemand die altijd voor anderen klaar staat. Die alles aan de kant zet om een ander te helpen of ingrijpt als iemand in nood is. Via deze link kun je alle fantastische en meeslepende verhalen lezen en ook nog eens stemmen op jouw Brabander van het Jaar.

Abigail met video

In het dorp Heldonk worden de folders wel op een hele bijzonder manier bezorgd. De van oorsprong Ghanese Abigail Dekker – Ohemeng gebruikt namelijk geen fietstassen of bolderkar, maar stapelt de folders op haar hoofd.

Met twee stapeltjes op haar hoofd en eentje in haar hand gaat ze van brievenbus naar brievenbus. Voor ons heel bijzonder, maar Abigail ziet dat anders. “Zo werkt dat in Ghana, het stelt allemaal niks voor.” Het is een kwestie van oefenen, vertelt ze: “ Het is net fietsen.”