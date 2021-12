'Zwaar vuurwerk kan zomaar maanden celstraf opleveren'

Mensen die illegaal vuurwerk kopen, onderschatten nogal eens wat de gevolgen kunnen zijn. Dat zegt strafrechtadvocaat Sander Arts in Breda. Hij staat regelmatig mensen bij die vervolgd worden voor bezit van illegaal vuurwerk. “Die horen dan opeens zes maanden eisen. Ze vallen van hun stoel.”

Net als vorig jaar is consumentenvuurwerk (categorie F2) dit jaar verboden tijdens oud en nieuw. Verkopen, afsteken en vervoeren is niet toegestaan. Alleen bijvoorbeeld sterretjes en fonteintjes (categorie F1) zijn te krijgen. Vuurwerk uit de categorieën F3 en F4, zoals cobra's en shells, waren sowieso al illegaal.

Buitenland

Sander Arts wil mensen waarschuwen die naar het buitenland rijden om vuurwerk te kopen. Want hoewel je er bij consumentenvuurwerk nog vanaf kan komen met een boete of taakstraf, met het zwaardere vuurwerk kan je een groter probleem hebben. Daar is niet iedereen zich van bewust: “Mensen weten dat het niet mag maar hebben geen idee hoe hoog de straffen zijn.”

Er zijn ‘huisvaders’ onder zijn cliënten die volgens Sander echt niet doorhebben wat de gevolgen kunnen zijn. Dan bedoelt hij mannen met een gezin die toch wat vuurwerk willen hebben. Als zij in België op zoek gaat naar een pakketje, moeten ze uitkijken. Daar kan je in een winkel zomaar vuurwerk kopen, dat aan de Nederlandse kant van de grens een celstraf waard is.

Vooraf weten

De hoge straffen hebben wel een effect op mensen die eenmaal zijn gepakt. “Het aantal recidivisten onder die ‘huisvaders’ is nagenoeg nul.” Maar het zou helpen als mensen vooraf al weten waar ze aan beginnen. “Waarom heeft de overheid geen spotje waarin ze waarschuwen: ‘Deze cobra’s kunnen je maanden cel kosten’?"

Sander roept de overheid ook op om het makkelijk te maken illegaal vuurwerk in te leveren. Vorig jaar was het in een aantal gemeenten mogelijk om aan het eind van het jaar een paar dagen ongestraft vuurwerk in te leveren. Dat zou volgens Sander nog makkelijker moeten worden omdat je er anders nergens mee naartoe kan.

LEES OOK:

Vuurwerkliefhebbers massaal naar Baarle-Hertog, ondanks verbod

Rob mag weer geen vuurwerk verkopen: 'Ook een hek om elk bevroren slootje?'

Weer geen vuurwerk, maar dat lijkt niet in te slaan als een Cobra