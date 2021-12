New Kids na 10 jaar nog niet vergeten: doe mee aan onze quiz!

Het is vandaag precies tien jaar geleden dat de film New Kids Nitro werd uitgebracht. Na een tv-serie en de film New Kids Turbo betekende dit het einde van het Brabantse fenomeen New Kids.

De laatste keer dus dat we Gerrie, Richard, Rikkert, Robbie en Barrie op het witte doek zagen. De aso-vriendengroep uit het Brabantse plaatsje Maaskantje maakte het nog één keer heel erg bont.

En ook deze keer viel dat erg in de smaak bij het (niet alleen Brabantse) publiek. Nadat de eerste film, New Kids Turbo, al meer dan een miljoen bezoekers naar de bioscoop had getrokken, kochten er voor New Kids Nitro opnieuw honderdduizenden mensen een kaartje.

New Kids was een ware hype en ook tien jaar later nog steeds een begrip. Van het broodje bakpao en de frietkot in Maaskantje tot de bekende Brabantse uitspraken en de 'Jos Brinkie'. Wat weet jij nog van New Kids? Test je kennis in onze quiz!