Teststraten, telefoonlijnen en website GGD West-Brabant overbelast

Teststraten en telefoonlijnen voor onder meer prikafspraken van de GGD West-Brabant kraken en piepen door enorme drukte. Teststraten en telefoonlijnen zijn overbelast. Ook online is het opnieuw ontzettend druk. Een afspraak maken is lastig en soms zelfs onmogelijk.

"Veel corona-gerelateerde diensten zijn overbelast", zo laat de GGD West-Brabant weten. "De teststraten, de telefoonlijnen en de online afspraaktools."

Het is dus voor veel mensen lastig of niet mogelijk om een afspraak te maken voor een coronatest of vaccinatie.

"Wij vinden dit ontzettend vervelend en doen er alles aan om de inwoners van West-Brabant zo goed mogelijk te blijven ondersteunen", zegt de gezondheidsdienst.

