112-nieuws: verkeersproblemen op A2 • hulpverleners danken vrijwilligers

9.30

In het buitengebied van de gemeenten Alphen-Chaam en Goirle is op drie plaatsen bedrijfsafval gedumpt. De gemeente Goirle weet wie de dader is en gaat dinsdag aangifte doen, de gemeente Alphen-Chaam overweegt hetzelfde.

“Het gaat niet om een grote berg en evenmin om giftige stoffen, maar het hoort gewoon niet thuis in de natuur”, aldus een woordvoerder van de gemeente Goirle. Het spul is eind vorige week aangetroffen en het was volgens de gemeente snel duidelijk wie hiervoor verantwoordelijk is. Er wordt niet bekend gemaakt om wat voor afval het gaat, “want we willen de dader niet aan de schandpaal nagelen”, zo voegt de woordvoerder eraan toe.

Burgemeester Mark van Stappershoef van de gemeente Goirle: “We willen een schone en veilige gemeente zijn. Illegale afvaldumpingen zijn een bedreiging voor mens, natuur en leefomgeving. Daarom doen we aangifte. Wij vinden dat de samenleving niet moet opdraaien voor de opruimkosten. De veroorzaker is bekend dus gaan we alle kosten op dit bedrijf verhalen.” Met de ‘boosdoener’ is contact geweest.