Groepsverkrachting in Den Bosch: zaak na twee jaar voor de rechter

Het pand aan de Orthen in Den Bosch. (Archieffoto) vergroot

Zes mannen van tussen de 20 en 26 jaar oud verschijnen deze week voor de rechter omdat ze verdacht worden van een groepsverkrachting in 2019. Twee minderjarige meisjes zouden zijn misbruikt door de mannen, in een ' feestruimte' in de autogarage van een van de verdachten. De zaak kwam twee jaar geleden aan het licht en in de tussentijd is er veel gebeurd. Een tijdlijn.

De zaak draait om vier Bosschenaren, een man uit Dordrecht en een uit Rosmalen. Begin 2019 kwamen ze meerdere keren samen met de meisjes. Dat gebeurde aan De Orthen in Den Bosch. De destijds 17-jarige Boy M. had hier een autobedrijf met een speciale 'feestruimte', waar de verkrachtingen volgens het Openbaar Ministerie plaatsgevonden hebben.

De 'feestruimte' naast de garage (Foto: Akker Makelaardij). vergroot

'Bruut verkracht'

In april 2019 startte de politie een onderzoek naar de mogelijke groepsverkrachting. Aanleiding was de melding van drie meisjes van tussen de 15 en 16 jaar oud. Ze vertelden via social media met zes mannen in contact te zijn gekomen. In de feestruimte van een pand aan De Orthen in Den Bosch zouden ze vervolgens zijn gedrogeerd en 'bruut verkracht', soms met geweld. Inval bij autobedrijf

In de vroege ochtend van 3 december 2019 deed de politie na maanden onderzoek invallen, onder meer bij het garagebedrijf van Boy M. aan De Orthen in Den Bosch. Acht mannen werden opgepakt. De politie zei beelden van de verkrachtingen te hebben en verdenkt de mannen daarom ook van het maken en verspreiden van kinderporno. Met het oog op mogelijke schadevergoedingen voor de slachtoffers werden acht auto's in beslag genomen. De politie hoopte dat eventuele andere slachtoffers zich nog zullen melden.

De politie viel begin december het garagebedrijf binnen (foto: Bart Meesters). vergroot

Slachtoffers lastiggevallen

Omdat sommige slachtoffers (online) lastiggevallen werden, legde burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch op 5 december 2019 gebiedsverboden op ter bescherming van de slachtoffers. Ze zouden 'agressief benaderd' zijn naar aanleiding van de zaak. Alle mannen vrij, vijf toch weer vast

Op 6 december kwamen twee van de acht verdachten weer vrij. Ze mochten hun zaak thuis afwachten. Drie dagen later kwamen ook de zes andere verdachten vrij. Het Openbaar Ministerie was het niet met die beslissing eens en ging in beroep. Twee weken later moesten vijf van de acht verdachten van de rechtbank toch weer terug de cel in. Snapchat ingeschakeld

De vijf verdachten blijven voorlopig in hun cel, zo kwam naar voren op een regiezitting op 23 maart 2020. Ook bleek toen dat de politie het Amerikaanse bedrijf Snapchat om bewijsmateriaal van de verkrachtingen had gevraagd. Het is onduidelijk of die beelden ook gedeeld zijn. Sinds de arrestaties in december meldden zich geen nieuwe slachtoffers, zo bleek verder nog.

Een beveiligingscamera legde de ruzie vast. vergroot

Burenruzie

Een paar dagen na een gewelddadige burenruzie op 13 juni 2020 in De Orthen, bleek er mogelijk een link te zijn met de vermeende groepsverkrachting. 'Ze denken dat ik die jongens heb verraden', vertelde een buurvrouw, die naast het bewuste autobedrijf woont aan Omroep Brabant. De familie van de verdachte woont ook in de straat, zijn oom runt er een autobedrijf.

Een WhatsApp-bericht dat de vrouw kreeg van familie van de verdachte. vergroot

'Kaartenhuis valt ineen'

Kort daarna mochten alle vijf mannen die nog vastzaten na zes maanden naar huis. Ze zijn wel nog verdachten in de zaak. Wel pastte het OM een deel van de aanklacht aan, omdat één van de meisjes niet meer mee wilde werken aan de verhoren. Ze zou volgens het OM bang zijn voor de verdachten, maar ook om niet geloofd te worden. Het gaat nu nog om de verklaringen van twee meisjes die destijds 15 jaar oud waren. De advocaten van twee van de verdachten zagen dit als het begin van het einde. 'Het kaartenhuis valt ineen' en 'de zaak brokkelt af', zeiden Willemijn Koningsveld en Bas Kurvers. Eindelijk voor de rechter

Justitie liet eind oktober van zich horen, na dik een jaar radiostilte en twee jaar na de vermeende verkrachtingen. Ze vervolgen zes van de acht verdachten. Tegen twee andere mannen is te weinig bewijs. De verdenking van het verspreiden van kinderporno is ondertussen geschrapt. Het draait nu om de verkrachting of aanranding van twee minderjarige meisjes, die op dat moment onder invloed waren. Boy M. verschijnt woensdag voor de rechter. Zijn zaak vindt plaats achter gesloten deuren omdat hij begin 2019 nog minderjarig was. Vrijdag zijn de vijf anderen aan de beurt.

