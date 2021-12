Wolf uit Nieuw-Vossemeer dook op 5 december in België op en heet nu Klaas

De wolf die in anderhalve week in Nieuw-Vossemeer zeker vijftien schapen heeft doodgebeten en meerdere schapen heeft verwond, heeft vermoedelijk zijn snuit laten zien in de grensstreek. Vanuit Huijbergen en Essen (België) kwamen dinsdagochtend meerdere meldingen. Ook werd de wolf op camera vastgelegd. Het dier zou afgelopen weekend in Essen al vier schapen hebben gedood.

Volgens Jan Loos, wolvenkenner van de Belgische organisatie Welkom Wolf, is het duidelijk dat het om dezelfde wolf gaat. “Ik ben er zeker van. Geen twijfel mogelijk. Toen in Nederland de meldingen ophielden, begonnen ze in België. Vermoedelijk zit hij ook achter de vier dode schapen bij Essen. Uiteraard kan alleen DNA definitief uitsluitsel geven of we het over dezelfde wolf hebben."

Volgens de krant Gazet van Antwerpen heeft Welkom Wolf het dier zelfs een naam gegeven: Klaas. Dit omdat de wolf op vijf december voor het eerst is gespot.

Slag om de arm

Glenn Lelieveld, ecoloog en wolvenkenner van de Zoogdiervereniging, houdt nog een flinke slag om de arm. "Het kan ook een andere wolf zijn. Of een hond, want ook die vallen schapen aan. Om daar achter te komen moet er genetisch materiaal worden vrijgesteld en geanalyseerd."

Volgens Lelieveld gebeurt dat één keer per maand bij overheidsorganisatie Bij12.

Gaat het om een wolf, dan duikt die vast nog wel ergens in de regio op. "Overigens zijn er op Kalmthoutse Heide en omgeving meerdere wildcamera's die de wolf in beeld kunnen brengen", zegt Lelieveld. "Misschien trekt de wolf verder. Om zich definitief in het gebied te vestigen, moet het dier zeker een half jaar aanwezig zijn."

Lelieveld zag op internet ook nog een schapenkadaver voorbijkomen. "Maar dat was zeker geen wolvenaanval."

Niet voederen

De burgemeester van Essen heeft inmiddels de inwoners van het grensdorp ingelicht. “Als je een wolf ziet, blijf je best rustig. Het dier zal waarschijnlijk snel weglopen. Als de wolf toch niet wegloopt, kan je hem wegjagen door jezelf groot en dreigend te maken, door te roepen, in je handen te klappen en grote bewegingen te maken met je armen", adviseert burgervader Gaston van Tichelt.

Verder raadt hij aan om de wolf Klaas niet te voederen en klein vee in de donkere uren binnen te houden. Ook het zetten van schrikdraad kan een wolf wegjagen.